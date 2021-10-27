備受鄉親期待的台南市七股科技工業區開發案，終於將在11月15日動土，工業區總開發成本82.8億元，總面積達141.34公頃，預定6年完工，約可引進127家廠商、創造290億產值及9540個工作機會，目前已有廠商陸續詢問中，留有明確資料者已超過60家。

七股鄉親表示，七股科工區2008年就提出要開發，因當地村落2009年88風災淹水嚴重，導致科工區2010年送審時遭民代反對。幾經波折，市府終於在今年1月宣布與開發公司簽約，11月15日將舉行動土典禮。

台南市經發局表示，七股科工區位於七股區台糖三股農場範圍內，緊鄰台17省道，交通便利，距台南科技工業區約7公里。科工區開發將採公共工程與廠商建廠同步進行，以利廠商儘早營運，完成將可提供約77.49公頃土地供廠商進駐設廠。

至於地方民眾擔心的淹水問題，經發局表示，開發基地東側周界設置截水溝，避免因整地填高造成區外積淹，再配合2座滯洪池操作使用，於暴雨來臨前、中、後做好排水操作，不會增加區外之排水負擔。

此外，工業區計畫引進低汙染產業，區內汙水經收集處理至符合環評承諾水質後，導入中水系統，可供洗街灑水、植栽澆灌等；公園、綠地、滯洪池等開放性公共設施導入生態設計手法，串聯園區內綠地系統，可提供園區廠商、員工以及鄰近居民休憩運動空間。

經發局表示，工業區可引進食品及飲料、塑膠、金屬、機械設備製造業等7大類產業，希望作為南科中下游支援產業基地，並兼顧七股地區農漁食品製造等特色產業發展，目前來登記詢問廠商中，在地的食品加工業也十分踴躍。