台灣晶圓二哥聯電周三(27日)召開法說並公布第三季財報，合併營收559.1億元、創單季歷史新高，受惠於終端產品強勁需求，毛利率升至36.8％，今年前3季每股盈餘(EPS)已經超越去年整年表現。聯電總經理王石指出，聯電第三季感受到電腦、消費產品和通訊終端領域的強勁需求，12吋晶圓出貨量反映產品組合的持續改進，也帶動部份平均售價的提升。

王石表示，第四季預計晶圓出貨量和平均售價走勢仍將持穩。歸功於生產效率和產品優化的持續改進，預期8吋和12吋廠的產能利用率將維持滿載，同時毛利率持續維持成長的動能。聯電專注於發展更廣泛的邏輯和特殊製程技術產品受到客戶的青睞，並將持續擴充產品組合以滿足客戶的需求。

聯電股價在8月底傳出明年28奈米製程報價再度調漲，甚至高過台積電，讓股價一度大漲25%，最高來到72元，但隨著台股劇烈震盪，一度跌回、逼近這波的起漲點，隨著市場對成熟製程後市出現多空看法，聯電近日股價反而走升，周三收漲3.17%、報在61.9元。

中時新聞網整理聯電法說與營運報告5大重點，提供投資人參考：

第一，第三季合併營收為新台幣559.1億元，季增9.8%、年增24.6%，毛利率36.8％，較上季的31.3%成長，營業利益率27.1%，歸屬母公司淨利174.6億元，EPS為1.43元，前3季EPS達3.26元，不僅超越去年整年，更比過去2年累計還高。聯電2021年資本支出維持在23億美元。

第二，晶圓出貨量季增2.6%，達到250萬片8吋約當晶圓。來自28奈米製程的營收持續成長，22奈米產品的設計定案(tape outs)，來自無線通訊、顯示器、物聯網產品持續增加。預估晶圓出貨量將季增1~2%，平均銷售價格(ASP) 以美元計價將較上季成長1~2%，產能利用率維持100%。

第三，2022年8 吋、12吋產能持續滿載，價格向上動能持續，受惠於5G、電動車、物聯網等應用需求結構性需求成長，營收展望將比市場預估12%還高，聯電在2022年將繼續成長並取得更多的市占率。

第四，雖然終端應用需求面臨修正，但是5G、電動車等應用需求持續成長，加上某些應用仍在缺貨，預料缺口將會補上，整體而言，某些產業可能庫存增加，但尚未看到庫存修正風險，不影響產能利用率。

第五，隨著台南旗艦廠區Fab12A的P5及P6擴廠計畫進行，鑑於客戶的強勁需求。聯電表示，目前長約與單一客戶需求，已經達到訂單3分之2，有信心維持高檔的產能利用率，就算需求轉弱，也較能抵抗市場波動影響。