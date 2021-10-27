在香港上市的大陸大型綜合金融集團中國平安27日晚間公布最新財報，第三季實現淨利潤人民幣（下同）236.33億元，較上年同期驟降31.2％，主要受資本市場波動影響。

路透報導，平保財報顯示，前三季度實現淨利潤816.38億元，年減20.8％；同期實現歸屬於母公司股東的營運利潤1187.37億元，年增長9.2％。報告並顯示，截至9月30日，公司保險資金投資組合規模近3.9兆元，較年初增長約3％。2021年前三季，保險資金投資組合年化淨投資收益率為4.2％，年化總投資收益率為3.7％，分別較2020年同期下降0.3和1.5個百分點。

中國平安稱，前三季海外資本市場總體上漲，主要經濟體無風險利率由上行轉為震盪；受制於疫苗供給不均衡，發達經濟體經濟活動恢復相對優於新興經濟體。至於大陸國內經濟則主要受產業調控和局部疫情反復的影響，經濟恢復仍然不穩固、不均衡，市場利率震盪、股票行業板塊分化、指數波動加大。

財報指出，該公司保險資金投資組合投資收益率受資本市場波動及投資資產減值計提增加等因素影響，有所承壓。

報導稱，「三道紅線」、貸款集中度管理等雷霆監管下的大陸房地產行業，2021年以來頻頻爆雷；而近期恒大事件，更是令整個行業膽戰心驚。作為屢屢大手筆投資地產業務的中國平安，近期股價亦頻創多年新低，與過去一年裡的股價最高點相比，則一度腰斬。

8月底時外媒才報導，大陸銀保監會正在調查中國平安在房地產市場的投資。2021年上半年平安對華夏幸福相關投資減值計提359億元，這導致其1～6月期間的淨利潤下降15.5％。