伊朗加油站昨天遭受前所未見的網路攻擊，癱瘓加油站電子卡支付系統，安全官員表示是國外駭客所為，今天伊朗仍在努力重新啟動油品配送系統。

各地加油站出現大排長龍的景象，讓汽車駕駛人怒不可遏。伊朗因為與主要世界強權的核爭議問題，早已遭受嚴格的經濟制裁。

有網友在推特（Twitter）上問說：「有人可以告訴我德黑蘭東區、東北區或北區哪裡可以加到油嗎？」

伊朗國家油品配送公司（National Oil Products Distribution Company）發言人今天告訴伊朗通訊社（IRNA），伊朗有4300家加油站連線油品配送系統，其中只有220家已經恢復連線。

此事發生在2019年油價上漲引爆全國示威抗議造成多人死傷的事件兩週年之前，保守派的法斯通訊社（Fars）昨天將這起事件歸咎於異議分子。

法斯通訊社報導，在2019年11月15日抗議事件兩週年前，「反革命媒體發起運動」，這「提高網路攻擊的可能」。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1101027