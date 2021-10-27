全聯福利中心22日正式宣布收購全台第二大量販店大潤發，事業版圖擴大，許多網友對其獲利能力驚呼連連，紛紛敲碗全聯上市櫃，「上市啦」、「上市上櫃還不買爆」；理財達人阿格力表示，全聯根本不需要上市櫃，因為它根本不缺錢，不想分你賺，別作白日夢了。

全聯22日重磅宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股權，交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，預計於2022年中完成，消息一出後，許多網友討論熱烈，「不知道有沒有機會上市」、「如果全聯能上市就好了」。

理財達人阿格力在YouTube個人頻道分享自己對全聯不上市櫃的看法，首先舉例大樹藥局、寶雅等2家企業，大樹藥局2016年上櫃時，店家數量僅67家，而時至今日，來到了209家；寶雅也是一樣，藉由IPO不斷展店，擊敗同性質的競爭對手名佳美、美華泰。

每一家店都有租金、人事、進貨等成本支出，所以展店需要花的成本其實很高。從全聯來看，目前店數超過1000家、1年營收逾1000億，但它為何不上市？

阿格力解釋，上市櫃其實是一個雙面刃，雖然能夠加大市場，但股權必須分出去，除非評估在犧牲股權後，能夠增加一定的市場，在一來一往之間，股權雖然減少，但股權價值就高了；而第二種原因則是股票換鈔票，部分的老闆會在上市後，持續觀察業績再考慮是否買進。

總而言之，全聯不上市櫃的原因，是它根本不缺錢，不想分你賺，所以去找其他好的股票，不要在做白日夢了。

值得一提的是，全聯董事長林敏雄曾透露全聯不上市櫃的2個主要原因，表示全聯並不缺資金，外加觀察同業上市櫃後，財務槓桿這一塊的操作風險較高，直言「還是好好做生意比較實在、安心」。