實價登錄2.0在今年7月上路，台北市不到三個月的時間已有近500戶預售屋實價揭露，總金額達162.7億元，平均每戶成交總價3369萬元，最高單價價為「敦仰」每坪成交221.8萬元，最低單價則是福興路的「蔚來之森」每坪52.8萬元，高低價差超過四倍。

統計顯示，今年7月到9月台北12個行政區中，揭露金額最高南港區揭露44.9億元，其次為松山區30.8億元、文山區27.2億元。其中，南港區熱銷個案包括「德杰羽森」、「香榭帝寶」、「久云嘉潤日出」、「擎天森林」等案。

居次的松山主要是危老案的「鐫萃」、「敦仰」、「忠泰衍見築」，第三高的行政區則是文山區的27.2億元，熱銷個案則包括有「元利森活莊園」等案。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，實價登錄2.0上路後，預售揭露速度變得更為快速，民眾也有更多成交資料可以參考，不過一則以喜一則以憂，好處是價格更快更透明，民眾有更多資訊可參考，但若遇到景氣大好時，民眾看到許多成交資料與價格，反而會急著趕快入市，讓房市火上加油。

預售實登讓預售案的揭露速度變快，另一方面也可以做為個案熱銷與否的觀察指標，也成為另類的房市溫度計。