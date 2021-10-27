「2021印度臺灣形象展」27日登場，為外貿協會線上臺灣形象展第四場，開展即吸引超過400家南亞買主提前預約商洽，且線上展期將為期一個月；貿協董事長黃志芳指出，臺灣企業是印度在5G、人工智能、電子、智慧製造、醫療服務和機械等重要領域合作夥伴，貿協將與印度Invest India續簽合作備忘錄，期能協助更多業者拓展印度市場並建立供應鏈夥伴關係。

貿協指出，今年印度臺灣形象展共計90家臺灣廠商參展，開展即吸引超過400家南亞買主提前預約商洽，包含印度鋼鐵業龍頭Tata Steel子公司-Tata Steel Downstream Products Limited、前三大軟體公司Infosys、第一大科技系統整合公司HCL Technologies旗下HCL Healthcare和印度上市汽機車零組件製造公司Minda Corporation Limited等知名買主。

其中，Tata Steel Downstream Products Limited更由高層親赴加爾各答洽談現場與臺灣參展商線上一對一會面，顯示印方極為重視與臺灣在產業鏈重組上合作的機會。

黃志芳表示，臺灣與印度關係緊密，並舉醫藥產業合作為例，在疫情期間貿協迅速協助轉介台灣永信製藥，補齊印度抗毛黴菌藥物缺口，讓印度病患短期內接受治療，就是雙方共同努力抗疫的成果之一；而臺灣形象展是發展新南向市場最大的平臺，近年本系列展覽迅速打出知名度，印度展預計促成近900場商務洽談。

今年首創排燈節O2O展場，會場同步設立專屬直播艙展示區，以O2O展覽模式，線上、線下虛實整合，邀請參展商於舞臺化身網紅，現場直播推廣產品，還可將產品放置於專屬印度風的展示艙提升洽談的視訊效果，增加成交率；黃志芳更穿著印度傳統服飾，化身臺灣Top Sales，以輕鬆、活潑Talk Show方式暢聊排燈節，介紹印度文化，以最軟性的方式開場。

黃志芳亦指出，印度是南亞重要的製造中心，在供應鏈重組議題上，臺印更有軟硬互補的合作空間；同時，臺灣企業是印度在5G、人工智能、電子、智慧製造、醫療服務和機械等重要領域的理想合作夥伴。因此，貿協與印度Invest India續簽合作備忘錄，期能協助更多業者拓展印度市場並建立供應鏈夥伴關係。