以傑尼斯「V6」坂本昌行、長野博、井之原快彦、森田剛、三宅健與岡田准一為班底、呈現年輕學子生活面貌的綜藝節目《校園瘋神榜》，26日以特別節目方式《校園瘋神榜2021》，直播3小時節目，節目回顧過去讓學生校園屋頂對全校大聲告白的「未成年的主張」等人氣單元，久違的「東京愛情故事」素人成員們也再聚首。

單元在90年代播出當時正值日本盛行辣妹文化，以「109辣妹」之姿登場的沙織與美穗閨蜜檔，與名校大學學生永谷、將史與「咧先生」展開爆笑戀愛橋段，成為節目代表單元。26日節目中再召回成員們，猶如開同學會般熱鬧逗趣，40歳的沙織開朗如昔，仍現在是公司部長、愛甩髮耍帥的將史被吐槽「甩髮不如過去有勁」，已是3個小孩的爸的「咧先生」髮線與當年相比倒退許多，但語尾加上「咧」習慣不變，V6成員們見到此景大呼「太懷念了！」

《校園瘋神榜》自1997年10月起播出，多年來持續高人氣，固定時段播出結束後，也多次特別節目形式播出數次。V6先前已宣布將在今年11月1日解散，節目也隨之落幕，節目最後森田剛眼眶帶淚感謝節目工作人員製作，岡田准一也表示「《校園瘋神榜》是我們的原點，工作人員一直教導了我們許多，V6活動將結束，謝謝工作人員最後還讓我們見到這麼好的景色。」