律師李怡貞在臉書評論外遇，強調「德要配位」。（截自臉書《女人大律師李怡貞》）

指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝驚傳不倫戀，引發外界關注。律師李怡貞評論「德要配位，不論多成功多厲害，甚至有稱王稱勝的」，更說搞婚外情背棄家庭「必敗」；這段評論引來蹭新聞之譏並被貼上政治標籤，李怡貞則回嗆：「罵外遇我必須挑黨派嗎？」、「什麼事都掛政治標籤大家都不要評論了」。

王必勝遭週刊爆料與小15歲的林姓護理師曖昧，多次和對方及其孩子出遊；對此，王必勝昨（26日）聲稱絕對不是婚外情，兩人只是認識很久的同事；今（27日）則在臉書發文表示對社會、工作團隊、家人及相關當事人造成困擾，表達深深的歉意和自責。且已向家人說明清楚，並祈取得諒解。

律師李怡貞昨在臉書發文：「德要配位，不論多成功多厲害，甚至有稱王稱勝的，搞婚外情背棄家庭，讓小三囂張在外甚至出國買包，就終於必敗」，疑似遭質疑蹭新聞還被貼上政治標籤。

對此，李怡貞指出，「很可惜的，很多人都無法同意『德要配位』這句話有其意義，古人的智慧不無道理。尤其是如果當妳先生外遇還大言不慚的舉出一些標竿要職男性也外遇來合理化自己的行為時」，更反嗆「罵外遇我必須挑黨派嗎？」、「我是綠師還是紅師？無法分辨到模糊」、「什麼事都掛政治標籤大家都不要評論了」。

網友也回應：「真理是沒有顏色的。正義不需要迎合任何人，人不能一口兩舌。妳是美麗的良心女人大律師」、「管他什麼黨什麼派，外遇就是罵到死就對了！」、「社會上現在批判某人還要先看顏色？就像我們遭遇國際的不合理對待，必須先知道是哪國說的做的？聽聞一句話的內容後，還要先問說這話的是誰？台灣何時變成這種樣子？而這種氛圍孰令致之？」。