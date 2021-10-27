疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前面對媒體提問時，反問「大陸是哪個國家？」，大陸國台辦發言人馬曉光今天反譏是陳宗彥「為了乞求一官半職而演的一場鬧劇」，陸委會晚間回應，這樣的說法「完全體現專制政權下的視野侷限」，沒有資格質問在台灣努力奮鬥、追求民主自由的人民。

19日下午的疫情指揮中心例行記者會，陳宗彥在回答記者追問「民眾拿大陸接種證明換發小黃卡」問題時，反問記者「你說有從中國回來的民眾是不是？」「因為你講大陸，我實在不知道哪一個國家！」，引發熱議。

馬曉光今天被問道相關議題，「我先要問問他，他到底是什麼人？他的祖先為何？他的家族從哪裡來？他流淌的是誰的血？對於這種背祖叛宗的人，實在是不值得評論。這無非是他為了乞求一官半職而演的一場鬧劇罷了。」

對此，陸委會晚間也回應，「國台辦對我疫情指揮中心副指揮官的無理惡意批評，完全體現專制政權下的視野侷限，沒有資格質問在臺灣努力奮鬥、追求民主自由的人民」。

另外，對於外交部長吳釗燮近日訪問斯洛伐克和捷克，大陸外交部以及大陸駐當地使館要求有關國家，稱要恪守「一個中國」原則，「不為台獨分裂活動提供平台」。

陸委會說，這是中華民國台灣作為國際社會成員的基本權利，中共毫無權利干涉置喙。