宏碁集團創辦人施振榮受邀於國際論壇演講時，以「創新與公共衛生」（Innovation and Public Health）為題，提出台灣應朝扮演「全球疫苗代工中心」（CDMO Center）的方向努力，透過借重台灣在資通訊ICT領域經驗，建構「AI疫苗開發平台」。他並指出，未來創投基金應該要投資在疫苗與防疫科技上，協助打造堅韌社會。

繼於1989年、施振榮提出建設台灣成為「科技島」（Hi-tech Island）的台灣願景後，他再於2016年建言，台灣的新願景要成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation Island）。現在台灣從晶圓代工、封裝測試、IC設計，已擁有領先世界及最完整的矽科技能量，接下來就要利用矽科技創新應用，進一步為人類精神文明做出貢獻，打造台灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地。

他進一步指出，人類文明發展過程中，「公共衛生」是很關鍵的一環，而借重台灣ICT經驗、與醫療結合，能讓台灣有機會再於世界舞台拿第一。例如台灣未來在疫苗的開發極具潛力，全球可透過台灣所建構的人工智慧（AI）平台來加速疫苗的開發，並委由台灣代工疫苗（CDMO），他也相信，台灣已具備能量來扮演「全球疫苗代工中心」（CDMO Center）角色、作為全世界的疫苗供應中心，滿足全世界對疫苗的需求。

他以宏碁為例，目前宏碁已建構具高度整合性的AI疫苗開發平台，可用於協助許多未來疫苗的開發，同時也已發展出先進的免疫模型，如能擴大應用，將對於提升全人類的健康定能有所幫助。

施振榮建議，國家衛生研究院在這兩大未來發展方向上，都可與民間企業攜手合作，透過技術轉移進一步加速推動及落實。面對未來，他也呼籲，對社會具有影響力的創投，也應將資金投資在諸如疫苗或防疫相關領域，為打造一個堅韌的社會做出更大的貢獻。