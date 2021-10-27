城中城46死2首長下台 消防局主祕、工務局副局長暫代局長 21:272021/10/27 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 城中城大火。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 城中城14日大火造成46死，高雄巿政府27日表示，巿長陳其邁同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳2人請辭。晚間高巿府再發布人事令，工務局副局長黃榮慶暫代工務局長、消防局主祕王志平暫代消防局長，均自今日生效。 城中城46死究責 陳其邁准了消防、工務局長請辭 海納百川》徐國勇別把危樓責任丟給管委會（王麗莎） #城中城 #暫代 #46死 #消防局 #主祕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》小米新旗艦高通、聯發科分食 3年內拚高階市占2成 16:312021/10/27 財經 提升消防戰力 造橋百立容器公司捐贈消防警備車給苗栗消防局 16:432021/10/27 寶島 基隆城博會明年4月登場 林右昌：一同見證翻天覆的改變 19:342021/10/27 生活 「創意台中」邁入第11年 今年在綠空鐵道登場活化舊城 14:482021/10/27 寶島 城中城截止捐款 共募逾2.6億 罹難者每人發400萬 17:102021/10/26 政治 2人份五倍券享0元入住 H2O推3城聯賣住房專案 19:062021/10/27 生活 啟動社會住宅包租代管計畫 城中城5受災戶找到新住處 16:582021/10/27 生活 還沒打疫苗先掛彩！台中快打站「天降吊扇」 2婦遭砸傷 12:582021/10/27 生活 玉山銀行與六師公會愛心捐款 專業扶助城中城受災戶 17:372021/10/27 財經 9月租金指數創新高 江啟臣：政府應進行調控 避免城中城悲劇重演 12:502021/10/26 政治 城中城2官員下台 藍批棄車保帥、陳其邁最該下台 11:042021/10/27 政治 生活熱門新聞 王必勝驚傳外遇！護理師IG洩端倪 律師1句話神吐槽 - 生活 台中立委一夕變高雄市民 陳柏惟2年前一張合照被網翻出：業力引爆 - 生活 台北哪家水餃最好吃？眾人點名2平價神店：連蔣家都愛 - 生活 台大碩士只領34K 遭「學店」主管嗆不適用 她PO文釣一票苦主 - 生活 劈腿風暴王必勝PO文「求家人諒解」 陳宗彥在底下回一句 網戰翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。