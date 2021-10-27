城中城14日大火造成46死，高雄巿政府27日表示，巿長陳其邁同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳2人請辭。晚間高巿府再發布人事令，工務局副局長黃榮慶暫代工務局長、消防局主祕王志平暫代消防局長，均自今日生效。