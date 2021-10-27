共機今日3架侵擾西南空域 遭廣播驅離 21:162021/10/27 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-11戰機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日間有3架侵擾西南空域，包括2架殲-11，及1架運8-反潛機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 共機昨天日間則有7架飛機進入我西南防空識別區，其中有2架是直升機，這也是共軍攻擊直升機遠距出海演練。昨日共機有1架次運-8指通機、1架次運-8技偵機、1架次運-8遠干機、殲-16戰機2架次、米17直升機、武直10機各1架次，進入我西南防空識別區。 台南麻善橋驚傳女子落水 警消搜救中 新北垃圾扔桃園 監視器拍個正著 #共機 #架次 #2架 #侵擾 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明躍高階機量產 迎Q4旺季 04:102021/10/27 證券．權證 新南向再創新局 工研院與印度投資局攜手共創新藍海 17:262021/10/27 財經 工研院與印度投資局攜手共創新藍海 12:432021/10/27 財經 億川產品群 業界最豐富 04:102021/10/27 證券．權證 讀技職有前途！寵物美容科系搭風潮 17:342021/10/27 寶島 第二劑達6成 依各國風險鬆綁邊境 04:102021/10/27 焦點要聞 全台四大百貨商場開幕 竹北遠百周邊房價漲最多 04:102021/10/27 產業．科技 ISIS-K何時恐攻美國本土 五角大廈官員表態了 08:392021/10/27 國際 虎尾科大i-Best 專攻5G與AI 04:102021/10/27 產業．科技 偷天換日！男趁四下無人 用「舊機換新機」全被拍 14:072021/10/27 社會 奔騰思潮》新世代核能電廠（李敏） 09:152021/10/27 海納百川 政治熱門新聞 看到最新民調 媒體人驚：他才是藍營「殺手級」人物 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉脫口最新預測 - 政治 看到最新政黨民調 黃暐瀚爆這一招有機會政黨輪替 - 政治 看完蔡政府民調 黃暐瀚驚：沒想到游盈隆喊這5字 - 政治 「論文門」新進度曝光後 王世堅竟這樣評價彭文正 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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