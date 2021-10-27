殲-11戰機。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日間有3架侵擾西南空域，包括2架殲-11，及1架運8-反潛機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

共機昨天日間則有7架飛機進入我西南防空識別區，其中有2架是直升機，這也是共軍攻擊直升機遠距出海演練。昨日共機有1架次運-8指通機、1架次運-8技偵機、1架次運-8遠干機、殲-16戰機2架次、米17直升機、武直10機各1架次，進入我西南防空識別區。