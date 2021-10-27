美國國務卿布林肯支持台灣有意義地參與聯合國體系。蔡英文總統今天感謝「民主夥伴挺台灣！」，她也列舉日本六度捐贈疫苗給台灣的行為表示，謝謝所有為台灣努力的夥伴，「我們繼續加油，讓台灣成為世界的台灣！」

蔡英文今晚在臉書表示，這幾天，我們收到來自國際好友的溫暖與支持。美國國務卿布林肯，在美東時間26日，發表支持台灣參與聯合國體系聲明，強調台灣的參與「不是政治議題、而是務實議題」，鼓勵所有國家加入美國行列支持台灣。

她說，她要向美國政府持續對台灣的支持表達感謝。台灣也會持續與民主盟友深化合作，攜手捍衛共享的民主自由價值。

蔡英文表示，日本再次提供的30萬劑AZ疫苗，已經抵達台灣。日本六度贈送台灣疫苗，累計超過420萬劑，再次感謝日本朋友對台灣的友情相挺。上個月，我們也捐贈日本血氧機與製氧機，讓朋友間互助互惠的情誼延續下去，也加深台日的夥伴關係。

她說過，台灣不斷向世界展現善的力量，努力的成果也將被看見，「謝謝所有為台灣努力的夥伴，我們繼續加油，讓台灣成為世界的台灣！」