「新世代日本動畫大師」細田守執導新作《龍與雀斑公主》，自7月在日本上映以來，日本票房即將賣破65億日幣，不僅打破細田守生涯票房紀錄，更穩坐日本年度票房第3名，在台灣同樣也十分亮眼，繼上映首周票房告捷後，如今再創新紀錄，截至目前為止全台熱賣超過1800萬，已打破細田守歷年作品在台票房紀錄。

細田守日前受訪時表示：「日本動畫往往透過帶著性剝削慾望的鏡頭來描繪女性角色，而這大多被視為表達自由。」希望人們能夠注意到日本動畫如何塑造大眾對女性和女孩的看法，以及何謂真正的「美麗」和「強大」。細田守說：「這種剝削一直以來被認為是合理的，因為它存在於虛擬世界而非現實世界。」然而這種性剝削的陋習，無庸置疑地會影響到現實世界。細田守試著透過貝兒這個角色，賦予女性角色相較於其他動畫更為深刻和人性的一面。他希望貝兒這個角色能夠更加複雜，就像迪士尼《美女與野獸》裡「野獸」這個角色被賦予的深度，「就像野獸有二元性一樣，我希望貝兒也有兩個面向，並聚焦於這兩個面向如何發揮作用，最終造就她的自我成長。」

細田守透露，該片創作靈感來自於他5歲的女兒，因為他在思考她長大後將面臨的未來，「目前還在上幼兒園的她，個性十分內向，所以我想像一旦她開始使用社群網站，並開始進行各種線上互動時，她將會如何生存。」他表示，他想要挑戰「過度依賴網路是有害的」這個觀念，「對年輕一代來說，同時生活在2個世界是常態，2個世界都是他們的現實。」細田守同時也認為，網路對於年輕人增加自己的能見度，並且走向世界，發揮了極大的作用。