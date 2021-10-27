台南市麻豆區麻善大橋27日下午傳出有女子落水，發現摩托車、拖鞋在橋上，台南市消防局4時32分受報後，出動麻豆、南科、善化、佳里分隊及第二大隊等前往搜救，派出2艘救生艇下曾文溪搜尋，3架無人機協助搜查，警消35人持續搜救到晚上8點半仍無所獲，與家屬商議後將先收隊，明日一早再繼續搜救。
今天下午4點多有民眾經過麻善大橋，驚見一名女子落水，連忙通知消防局搜救，目擊民眾說女子落水後，還看到她浮在水面，但不久就不見人影。
警消到場時發現女子機車停在橋上，車頭儀表板上還貼著一張字條，上面寫著電話號碼，「麻煩打給我爸爸，謝謝」。
據了解，落水者疑似是一名45歲尤姓女子，其家人經警方連絡後也趕到現場，焦急等待搜救，家屬表示，尤女在家也留一封書信，至於女子落水原因，還待調查釐清，警消明日8點30分將再展開搜尋。
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