光寶宣佈，自行研發的海廢回收塑料LGS-7505，取得UL ECVP 2809溯源驗證暨UL 746D回收塑料性能認證黃卡，成為全球首家獲得海洋塑膠（Ocean Plastic，OP）溯源與性能雙認證的企業。

海洋廢棄物嚴重影響地球生態，近年來，許多團體或企業希望透過回收海洋塑膠再生的方式來解決問題，然而海洋塑膠長期浸泡於海水中，沾附貝殼、泥沙、海藻等雜質，不只回收與製作的成本較高，其再生後的穩定性與耐用性也是一大考驗，而海洋廢棄物回收再生的流程繁雜，希望支持永續循環經濟的消費者也無從判斷何者真正使用了來自海洋廢棄物的材料。

光寶表示，LGS-7505為光寶自行研發海廢回收塑料，其中75％材料來自於回收塑膠，5％來自於光寶與供應鏈共同研發回收的海洋廢棄保麗龍，LGS-7505的回收流程經過層層查證，通過UL回收含量暨來源的環境聲明驗證，LGS-7505的海廢回收機制透明可信賴，光寶內部評估，與一般同材質塑膠原生料相較，可減少六成以上的碳足跡，提供客戶更為低碳的永續材料選項。

除了環保之外，光寶指出，團隊克服技術困難，使LGS-7505的品質幾近於一般原生料，不但易於成形，也可直接導入製程並使用於現有模具，大幅降低客戶選擇回收塑料所需負擔的額外成本，也因此獲得獲得UL回收塑膠材料暨零組件的品質性能認證。

光寶科總經理邱森彬表示，LGS-7505是全球首款取得雙認證的海洋塑膠回收塑料，除了具有綠色競爭力，也能在申請諸如EPEAT等重要歐美電子產品環境認證時，成為客戶的一大助力。