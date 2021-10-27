美律董事長廖祿立表示，中美貿易戰對於美律與立訊之間的合作綜效與接單有一些影響，而雙方合作以來，美律對於立訊接單價格美律也「不是那麼有同感」，但會持續與立訊好好溝通、建立共識。

美律在2015年底宣布將透過私募現增40億元的方式引入立訊成為策略投資人，未獲投審會許可後，美律在2016年與立訊改變合作方式，立訊入股美律蘇州廠蘇州美特、並取得51％股權，立訊資金挹注、強化自動化生產線後，蘇州美特順利取得iPhone揚聲器模組訂單，而之後立訊也陸續取得美律惠州廠、東莞廠51％股權，至於以服務美律現有耳機客戶為主的越南廠，立訊也取得49％股權。

美律與立訊雙方合作已有6年多，面對中美貿易戰的變數，美律董事長廖祿立在他的新書新書「傳誠-台灣電聲推手廖祿立的人生思索」舉行發表會後表示，美律、立訊雙方各有長處，結合起來就會有合作綜效，不過，接單確實多少受到中美貿易戰的影響，另外，立訊接單價位也讓美律「不是那麼有同感」，雙方認知有一些落差，但他已經要求美律總裁黃朝豊持續與立訊好好溝通、建立共識。

美律身為台灣電聲市場一哥，今年以來在缺料影響下，營收與獲利都難以大展身手，今年以來股價不斷修正，近期已由三位數回到雙位數，廖祿立表示，疫情和限電讓產業不明朗，但他評估，供應鏈吃緊部分應可紓解，而在股價方面，他表示不評論股價，但他並不擔心，美律對新的技術和基礎變化都很重視，這是美律的強項，疫情來臨其實帶來新機會，孩子上課需要視訊，就會帶動麥克風需求，新的人機介面也會在車用產生。未來車用辦公室視訊也是可預期。