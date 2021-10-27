台中房市買氣夯，帶動土地持續飆高，部份建商轉移陣地、另闢新戰場！距離台中不遠的南投草屯，在交通便利加持下，近年來吸引不少台中建商爭相插旗！其中，福寶建設雙十檔期公開的「幸福流域」輕豪宅預售案，打出不二價策略。在好地點搭配高檔建材助攻下，每週吸引約15組來客數，進場不久即傳出銷售捷報！

「幸福流域」基地面積480坪，產品規劃26坪兩房、32-35坪三房，總戶數63戶，每坪不二價22-23萬元，主力總價（含停車位）在680萬至890萬元之間，總銷金額4.5億元，可說是草屯鎮第一個喊出「不二價」的預售案，依然吸引不少剛需購屋客上門，目前已購客戶以草屯、霧峰等區域客為主力，年齡在30-40歲之間。

福寶建設董事長陳慶曄表示，「幸福流域」除了搶占草屯交通樞紐中心點，座擁聯外交通超優勢外，格局規劃無論兩房、三房產品全面做到「戶戶邊間」、「雙面採光」、「樑柱外露」、「廁所開窗」等台中蛋黃區高單價產品才敢主打的建築、規格。

「草屯人也應該有好房子可以選擇！」這是土生土長南投人陳慶曄在規劃此案時，腦中浮現的一個強烈念頭！因此建材選料上毫不馬虎，結構安全採用台泥混凝土，大膽打破以往冰冷石英地磚的做法，跳級採用兼具抗菌、防水、防滑、降噪音超耐磨的新興建材8mm石晶地板，不用擔心老人、孩童滑倒受傷。

此外，為強化廚房機能、收納，「幸福流域」案標配日本原裝進口廚具，將目前日本最流行的手拉式吊櫃也一次到位，堪稱草屯房市首見。

值得一提的是，長期關注偏鄉原住民學童的福寶建設，今（27）日草屯「幸福流域」新案公開，宣佈舉辦為期一個半月的小松、小柏盆栽義賣、贊助活動，要將仁愛鄉德鹿谷國小師生、家長合力完成的8盆造型植栽拿來義賣，為德鹿谷國小籌募「德鹿谷的第一場聖誕」活動經費。

陳慶曄還號召親朋好友及廠商們，將以往掛滿接待中心各式各樣的祝賀新案花籃、花圈的預算，全數轉贊助響應這次的盆栽義賣；此外，遠自新竹縣橫山大肚的「展榮」花卉農場張馨予，在得知這場義賣贊助活動後，主動贊助花盆與蠟筆等文具用品！

為了讓更多人能一起共襄盛舉，陳慶曄也親自草擬邀請函，廣發給福寶建設的1萬多名臉書、[email protected]粉絲們「一百不嫌少、1千不嫌多」共同參與搭乘這班「幸福專車」，一起送愛德鹿谷國小。

德鹿谷國小校長高天龍今日帶著學生一起下山參加這場義賣贊助活動。高天龍強調，原民學生天性樂觀簡單，簡單不代表沒有期待，聖誕老公公爬過煙囪，在襪子裡裝進證明乖乖的禮物，就是大多數孩子們心中不願放棄的幸福夢想。

陳慶曄說，民眾賞屋之餘，也可以響應福寶舉辦的盆栽義賣活動，為德鹿谷的第一場聖誕節付出一點力量。