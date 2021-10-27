小米近年在手機拍攝及錄影上都帶來突破性的黑科技發展，而今（27日）就在台灣正式發表了全新的Xiaomi 11T系列新機，看準現今影片當道的世代，以億級像素的AI三鏡頭去實現CINEMAGIC影院級攝影等功能作為主打，當中Xiaomi 11T Pro 5G更獲得全球專業螢幕評估機構DisplayMate的A+評等，支援Dolby Vision且具備MEMC動態補償技術，加上Harman Kardon專業調音，可是能提供絕佳的影音體驗，而且更能在17分鐘完成2%到100%的快充功能，為台灣市場首款支援120W充電功能的手機。

Xiaomi 11T Pro 5G不僅獲得全球專業螢幕評估機構DisplayMate的A+評等，支援Dolby Vision且具備MEMC動態補償技術，更有Harman Kardon專業調音，以提供絕佳的影音體驗。（陳俊吉攝）

小米全新Xiaomi 11T系列搭載了1億800萬像素、超大型影像感光元件的廣角鏡頭，以及800萬像素120° FOV超廣角、500萬像素長焦微距鏡頭，可支援近距離拍攝的微距畫面。（陳俊吉攝）

全新的Xiaomi 11T系列共推出了Xiaomi 11T Pro 5G、Xiaomi 11T 5G兩款新品，既然主打影院級攝影功能，當然少不了配備1億800萬像素、超大型影像感光元件的廣角鏡頭，以及800萬像素120° FOV超廣角、500萬像素長焦微距鏡頭，在拍照上除了支援低光源、超廣角等基本拍攝功能以外，更能拍攝超近的微距畫面，就連1600萬像素的前置鏡頭，也能夠進行自拍夜景模式。

小米全新Xiaomi 11T系列可說是針對影音創作者所打造，不僅擁有三重麥克風陣列支援音源變焦，還有如前後雙景等功能方便使用者進行拍攝。（陳俊吉攝）

小米全新Xiaomi 11T系列支援專業的HDR 10+攝影功能，以及一鍵式 AI 電影濾鏡，輕鬆一點即能拍下滑動變焦、時間靜止等特效影片。（陳俊吉攝）

而且更因應使用者對影片拍攝需求的趨勢，兩款新機更分別支援8K及4K錄影模式，並同樣提供專業的HDR 10+攝影功能，以及一鍵式 AI 電影濾鏡，同時配備的三重麥克風陣列，不僅影片可做到滑動變焦、時間靜止等特效以外，還能支援音源變焦功能，在聚焦畫面的同時，也能拉近音訊距離，達到電影級的拍攝效果，更有如前後雙景等方便使用者進行拍攝，紀錄主鏡頭的畫面同時，也能利用前置鏡頭進行錄影，可是完全針對影音創作者所打造的功能。

小米全新的Xiaomi 11T Pro 5G及Xiaomi 11T 5G，各推出太空藍、月光白、流星灰 3色，定價1萬3999元起，11月9日前預購即享小米智慧氣炸鍋3.5L等預購禮、11月10日起於指定通路全面開賣。（小米提供）

Xiaomi 11T Pro 5G此次推出了太空藍、月光白、流星灰 3色，12GB／256GB版本，定價1萬7999元，11月9日前完成預購即享Redmi Buds 3 Pro預購禮；Xiaomi 11T 5G同樣推出了太空藍、月光白、流星灰 3色，8GB／256GB版本，定價1萬3999元，11月9日前完成預購即享全新推出的小米智慧氣炸鍋3.5L預購禮；兩機均預計將於11月10日在指定通路正式開賣，購機即享總價值逾3500元的免登錄2年超長保固、6個月內1次免費螢幕維修，11月10日到11日期間買就送早鳥禮小米手環6。