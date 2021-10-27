婚禮籌備事多繁雜，還有各種家人出主意攪局，準伴侶爆口角不稀奇，還有人鬧到結婚不成直接分手。

「用手機拍婚紗？婚宴辦在素菜館！」，一名女網友在匿名公社App發文抱怨，舉辦婚禮的開銷明明是她跟男友一起努力存下來的，但是準婆婆卻強硬介入，不斷干涉婚禮所有細節，比如婚宴要辦在準婆婆朋友開的素菜館，總共請幾桌，一桌費用多少，連菜色內容都有要聽她的意見。

更扯的是，準婆婆要求婚紗照要在2萬元內搞定，沒想到「比扯鈴還扯」的是，未婚夫居然跟著提議，婚宴當天新娘自己化妝，婚紗照就用手機或數位相機找個風景好的海邊拍，再輸出成大張照片，氣得原PO不想結婚了。

眾多網友看完也傻眼，紛紛回應：「這，結婚還得了，連老公都不挺妳，以後怎麼辦，生活面對的，忍受的，尤其心裡層面」、「有這樣的婆婆，未來婚姻堪慮」、「妳如果還愛他想跟他結婚就去公証，錢存下來當買房基金以後搬出去住比較好」、「你老公要是沒辦法幫你們自己說話，我覺得婚也不用結了，這婚後只會有更多問題」、「現在委屈自己嫁⋯婚後一定有更委屈的事」。