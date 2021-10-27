孔明在劇中默默守護金裕貞。（friDay影音提供）

奇幻唯美浪漫古裝韓劇《紅天機》昨（26日）晚正式播出大結局，收視率衝上新高完美收官，魔王即將再度現世，人神妖通力合作把握千年一遇的機會，付出出人意料的代價完成最後封魔之戰，安孝燮終於苦盡甘來抱得美人歸。「史劇女王」金裕貞持續稱霸，透過經紀公司向所有人表示感謝，孔明也發表劇終感想吐露不捨之情。

在經歷首次封魔儀式的失敗後，紅天機（金裕貞 飾）、河覽（安孝燮 飾）與亮明大君（孔明 飾）終於明白其中關鍵所在，在紅月之夜再次展開封魔大計，三神奶奶、虎靈、畫叉統統現身力挺，紅天機雖被魔王奪去雙眼，但在父親顯靈相助之下驚險完成御容，最終三神犧牲自己與魔王一同封入畫中，河覽與紅天機終於苦盡甘來破除詛咒，2人離開都城共結連理展開幸福人生。最後一集的劇情高潮迭起也讓全韓國收視率衝上10.4%，創下自身的最高收視率紀錄。

金裕貞透過經紀公司表示：「從寒冬天一路拍到炎夏，最後在適合《紅天機》的秋天播畢了， 一起度過所有季節的《紅天機》似乎會一直留在記憶中，希望我們的電視劇也長久地留在大家心中」。金裕貞在繼《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》後，再次以《紅天機》證明了「史劇女神」的魅力不減。劇中默默守護女主角的孔明也透過經紀公司發表了劇終感想，再次提到自己「從小就看張太侑導演的古裝劇，非常榮幸能夠這樣一起合作」，並透露這是自己第一次結束事前拍攝後守著電視機觀看節目播出，以身為觀衆的立場來看越接近尾聲越覺得不捨。