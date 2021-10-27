香港女星張柏芝和謝霆鋒離婚後，獨自扶養3個兒子，除了戲劇工作外也投入綜藝領域，在各大節目展現不同風貌的自己；張柏芝雖然出道23年，41歲的她即便是3個孩子的媽，但顏值和身材都維持地很好，日前曬出激美近照，天鵝頸和直角肩不輸少女，胸前肌膚嫩白一片更是吸睛。

張柏芝有許多電影代表作品，一直是不少影迷的女神，又驚喜出演綜藝實境秀《乘風破浪的姐姐2》，雖然最後未進入成團名單內，但也讓她人氣再次飆升；節目結束後，張柏芝更常出現在各大綜藝上，女神外貌和幾乎吃不胖的身材，看在眾人眼裡都羨慕不已。

張柏芝日前曬出激美近照，天鵝頸和直角肩不輸少女，胸前肌膚嫩白一片更是吸睛。(圖/ 摘自張柏芝微博)

41歲的張柏芝仍擁有神顏值，吸引網友紛紛留言讚嘆。(圖/ 摘自張柏芝微博)

25日張柏芝在微博分享多張寫真照，照片中她身穿一件白色細肩帶洋裝，露出大面積肌膚，大秀天鵝頸、直角肩和性感鎖骨，雙臂也非常纖細，洋裝低胸設計也讓她胸前大洩嫩白一片；而張柏芝把頭髮紮成緊貼頭皮的包頭，原本超難駕馭的髮型，對她來說還讓臉蛋看起來更小巧精緻，驚豔眾人。

網友看到41歲的張柏芝仍擁有神顏值，紛紛讚嘆「這狀態真是絕絕子」、「回到了18歲，好漂亮」、「太養眼了！絕美絕美」、「這皮膚太好了吧！身材也很棒」、「美貌沒有盡頭，盤髪太美了」、「好像吃了防腐劑一樣，永遠的不老女神」。