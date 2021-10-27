柏油路上寫著「10/17有便便」？這是什麼奇妙的提示？日本網路媒體報導，有北海道當地網友分享了一張柏油路上的有著上述標記的圖片，引發了關注。網友特別提醒，這就是指當地有棕熊出沒的意思，提醒有意前往北海道的朋友一定要小心！

秋天前往日本北海道旅行，既可賞楓又可品嘗美味秋蟹，是不少人喜愛的行程。但是秋天在北海道，也是棕熊出沒的季節。日媒《Jタウンネット》近日引述一個位在北海道的網友分享，她貼出了一則拍下柏油路上有人留下「10/17有便便」的照片，吸引近12萬網友按讚，但其實照片暴露的是一則警訊！

ハイコンテクスト文化ですまない…。うんちまで恐れるべき動物はヒグマしかおらんべや…という前提があるんですよ…。皆様もヒグマうんちを見つけたらすぐに最寄りの役場に通報してくださいね！！💪☺️💪✨ — 日報さん (@nippou_) October 20 2021

這則貼文是由@nippou_網友所分享，他自述是一個住在北海道的Cosplayer。他表示每一年路上都有很多這種標示，實際上並不新鮮，但是他還是發在推特上分享，因為這是秋天計畫前往北海道旅行的人都應該要有的知識。

雖然地上寫的是「有便便」，但是該網友提醒，這是「請小心有棕熊」的意思。實際上是一則保護遊客安全的公告。

該則貼文吸引不少網友回應，包含「我一度以為這是一個故事，差點笑出來，但是實際上是令人難以笑出來的嚴肅事件！」、「這是一個嚴重的危險信號」、「覺得熊好像在我家附近閒逛，希望牠早點冬眠。」

除了寫在柏油路面上的警告，北海道當地也有其他的告示，也是用來提示會有棕熊出沒，要小心。

對此，日媒特地尋求北海道政府的回應。報導引述環境與生活部自然環境科負責人的說法，他表示這一類的告示有的會由當地政府來完成，也有些會由在地團體或是志願者來完成。

北海道政府也特別說明，秋季發出棕熊警告的特別時期。尤其在年當地橡子跟野葡萄的收成不佳的情況下，各地（棕熊）傷害人類的事件也比往年更多。所以如果有意在秋天前往北海道的朋友，一定要多加留意相關告示。