柏油路上寫著「10/17有便便」？這是什麼奇妙的提示？日本網路媒體報導，有北海道當地網友分享了一張柏油路上的有著上述標記的圖片，引發了關注。網友特別提醒，這就是指當地有棕熊出沒的意思，提醒有意前往北海道的朋友一定要小心！
秋天前往日本北海道旅行，既可賞楓又可品嘗美味秋蟹，是不少人喜愛的行程。但是秋天在北海道，也是棕熊出沒的季節。日媒《Jタウンネット》近日引述一個位在北海道的網友分享，她貼出了一則拍下柏油路上有人留下「10/17有便便」的照片，吸引近12萬網友按讚，但其實照片暴露的是一則警訊！
這則貼文是由@nippou_網友所分享，他自述是一個住在北海道的Cosplayer。他表示每一年路上都有很多這種標示，實際上並不新鮮，但是他還是發在推特上分享，因為這是秋天計畫前往北海道旅行的人都應該要有的知識。
雖然地上寫的是「有便便」，但是該網友提醒，這是「請小心有棕熊」的意思。實際上是一則保護遊客安全的公告。
該則貼文吸引不少網友回應，包含「我一度以為這是一個故事，差點笑出來，但是實際上是令人難以笑出來的嚴肅事件！」、「這是一個嚴重的危險信號」、「覺得熊好像在我家附近閒逛，希望牠早點冬眠。」
除了寫在柏油路面上的警告，北海道當地也有其他的告示，也是用來提示會有棕熊出沒，要小心。
對此，日媒特地尋求北海道政府的回應。報導引述環境與生活部自然環境科負責人的說法，他表示這一類的告示有的會由當地政府來完成，也有些會由在地團體或是志願者來完成。
北海道政府也特別說明，秋季發出棕熊警告的特別時期。尤其在年當地橡子跟野葡萄的收成不佳的情況下，各地（棕熊）傷害人類的事件也比往年更多。所以如果有意在秋天前往北海道的朋友，一定要多加留意相關告示。
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