陸廠立訊精密27日晚間公布第三季財報，前三季淨利潤達人民幣（下同）46.9億元，年增長0.21％。其中第三季淨利潤16億元，則較上年同期大降25.28％。

第一財經報導，據公告，報告期內，外部環境持續複雜多變，除了海內、外疫情的持續反復，上游材料短缺、價格上漲、運輸能力下降及運輸成本上升等因素也對公司獲利能力及部分產品的出貨造成一定影響。加之部分重要產品線因客供物料供應不足，均發生量產落地與出貨時間的遞延，公司主營業務收入、淨利潤、存貨、營業費用等均受到一定程度影響。

公告稱，雖受到外部環境的深度影響，但公司在智慧穿戴、精密結構模組、系統封裝、手機、光學顯示模組等新、老產品的綜合表現持續獲得客戶認可，公司在精密智慧製造及數位化智慧平臺等方面的綜合優勢不斷顯現。報告期內，公司再度推出股權激勵計畫，在穩固既有業務優勢地位的同時成功卡位新市場。