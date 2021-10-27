全台百貨周年慶隨著五倍券助攻、如火如荼進行中，上周台北信義區接連新光三越、微風、遠百A13同步開打周年慶之後，台北東區霸主SOGO百貨亦將於下月雙11接棒開打周年慶；SOGO董事長黃晴雯率團隊喊出全台業績目標110億元，再創周年慶業績新高。

黃晴雯強調，周年慶創新高的二大動能除了改裝已帶動業績增長二成，最大動能還是在於五倍券助攻。來店禮特別攜手跨越各個年齡層的「哆啦A夢」拚出人潮與業績。

台北信義區上周一連三家百貨公司開打周年慶，包括微風、遠百A13等在五倍券帶動下，包括輕奢精品與家電等業績均有兩位數成長，而新光三越信義新天地則在日本展帶動下人潮增兩位數，業績持平，但其中有三大銷售黑馬包括天轉涼防風防雨外套品牌大賣、防風防雨鞋款大賣、以及烘衣機、保健食品等均有兩位數成長，而接下來本周末又將轉乾涼，將再一波帶動冬衣保暖服飾或家電家用銷售。

SOGO百貨也從已開打的百貨周年慶觀察到五倍券業績都有5～10％的佔比，且有九成消費者收到5000元的五倍券，會有6000元至一萬元的消費，對零售業有很大的助益；因此，除了必備的促銷優惠外，也針對五倍券打出滿2500元送250元的業界最低的門檻。

為了迎戰周年慶，SOGO「起家厝」忠孝館更斥資2億進行最大規模改裝，在2樓打造新增的香水香氛區，並把女鞋區也一併搬至同樓層，7樓則新增男性保養品區，黃晴雯表示，改裝過後一個月發揮極大效益，1至2樓業績成長至少20％，其中化妝品成長近一成，估計五倍券助攻下，以及強勁商品力，力拚史上最高周年慶業績110億元，較去年增長近2％，黃晴雯並表示，目前前10月業績已拚到較去年同期僅有4％差距，估計在周年慶業績挹注，全年目標455億元，可較去年的446億元正成長。