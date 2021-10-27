最近大陸中央電視臺軍事頻道，播出解放軍海軍研究單位進行水下爆炸對高樁碼頭的實驗，並且研究主持人提到「對敵人港口進行破壞」，立即引起各種威脅論，許多媒體解讀可能「劍指美軍第一島鏈」、「針對台灣軍港」，是否真是如此？聽起中華戰略學會的張競博士怎麼說。

張競表示，碼頭的結構有很多種，分成重力式、高樁式、板樁式、浮橋式，大陸這次實驗，是針對高樁式碼頭的水下破壞程度，他們特別在軍港裡搭建一一些高樁進行實驗，由於主要測試區在水下，因此被炸的「碼頭」在水面上就顯得很簡陋。

要特別提醒，高樁碼頭在台灣並不多，因為這種碼頭的結構比較脆弱，經不起狂風巨浪的年年摧殘，台灣每年幾乎都會來颱風，顯然就不適合高樁碼頭，事實上，台灣多數港口的碼頭都是重力式的，否則根本承受不起颱風。同理，美軍關島基地也沒有什麼高樁碼頭，關島也是個颱風的必經區。

因此，高樁碼頭的破壞實驗，真的是極具威脅的武器實驗嗎? 這推論實在危言悚聽，那麼他們意欲何為？對不起，沒有多餘的資訊可供判斷，或許就只是個實驗。

張競再向讀者朋友所分享一些他觀查到的資訊：

首先是測試地點，該港口係位於遼寧大連市，基本上是屬於解放軍海軍試驗基地下轄91550部隊所負責，位於大連市金州區大孤山街道，從孤山大街向南，在大孤山飯店那個路口轉進去，就能找得到之試驗區設施；相關衛星定位照片則是附在本貼文第二張與第三張圖片，對比第一張圖片所顯示港內碼頭與周邊建築物，就能清楚確認其所在位置。

進行實驗的港口位於遼寧大連市附近。(圖/張競臉書)

實驗區的衛星圖，可與媒體報導的港口地型做對照。(圖/張競臉書)

其次就是要說明影片中有些模擬港口碼頭建物，為何要塗上紅白兩色相間之格狀圖案，還有在試驗對象高樁碼頭側面，為何也有貼上黑白兩色相間格狀圖案，其實這兩者意義是完全相同，只要是理解物理破壞力學研究試驗過程，監測研究標的物在受到外來應力影響，不論是因為接觸撞擊或是爆炸震波，透過監測標的物表面此種圖案，就可掌握到其受力變形狀況。只要回想當初殲15戰機初次降落遼寧艦時，在機體側邊與翼面重要結構點都有相同圖案，讀者朋友就可理解其功能。

再者就要談到此種爆炸應力測試，從水下爆炸後所呈現樣態來說，很明顯其爆炸後所產生震爆壓力分佈是非均向性(non-isotopic)，但若是考量淺水區爆炸效應，由於水深不夠，爆炸震波觸底反彈，最後亦會顯現出此種非均向性樣態。畢竟水中兵器就算其彈頭裝藥原始設計是希望產生均向性(isotopic)爆炸震波，其亦必須在足夠水深才能產生該項效應。所以既然是針對港內高樁碼頭，希望透過港內淺水區震爆破壞樁體結構，因此顯現此種爆炸樣態完全合理。

用來挨炸的高樁碼頭，上頭的黑白方塊是量測形變之用。(圖/張競臉書)

此外就要談到真正關鍵之處；整個影片看到假設試驗裝置與測試爆炸體，再加上從各個角度監控碼頭受到爆炸應力產生變形之攝影設施，您不知道注意到有什麼不對勁嗎？其實只要回想實驗測試監控操控電腦銀幕顯示圖像，您就馬上能夠理解到最重要的監測感應器，都是安置在影片中所看不到之樁體水下周邊處。

沒錯，運用港內爆震產生破壞高樁碼頭之效應，當然最主要焦點就是在水下樁體，希望震破應力能夠對樁體產生足夠破壞效應，所以在監控站科研人員銀幕畫面，都是在監測水下爆炸後之震波應力。而透過光學影像所監測到水面上高樁碼頭，在爆炸後所產生形變與位移，只是用來對比與檢證水下感應器所獲得之數據。(以上摘自張競臉書)

張競受訪時最後說道，其實在軍事戰略上，並不常刻意破壞港口，因為要癱瘓港口的方式很多，包括在港外布放水雷、或是刻意阻塞出口，都是更為簡單的舉措。在戰爭史上，反而是出現刻意破壞自己港口，避免被敵人所用的情況，比如在諾曼地登陸之後，敗退的德軍刻意選擇破壞安特衛普，就是避免盟軍利用安特衛普的港口機能來補給，而盟軍花了不少時間收復安特衛普後，仍然要想辦法修復該港的機能，才能為之後的作戰提供援軍與後續資源。