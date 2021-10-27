23歲大陸當紅女偶像孟美岐曾以《宇宙少女》成員身分在韓國出道，後來回大陸參加《創造101》獲得冠軍，讓她聲名大噪。未料因為女漢子性格被粉絲暱稱為「山支大哥」的她，近日深陷小三疑雲，慘遭音樂製作人陳令韜正宮女友公開對話截圖，控訴4年感情因孟美岐的介入破局。對此孟美岐否認小三指控，陳令韜今(27日)更被發現悄悄刪除先前留下的道歉遺書，此舉引爆熱議。

陳令韜正宮女友日前發文控訴感情遭孟美岐介入，甚至還PO出與陳令韜對話截圖，曝光今年8月抓包陳令韜與孟美岐酒店開房過程。對此孟美岐表示從未介入他人感情，但是卻造成實質傷害，暗示自己被陳令韜欺騙是單身；陳令韜則是選擇留下一封遺書來處理問題，「沒有逃避，錯了就承擔」道歉認了出軌一事。

陳令韜被發現已悄悄將遺書刪除。(取自陳令韜微博)

隨後陳令韜也被爆出留完遺書的後續，據悉，他的友人擔心到直接衝去他家找人，發現陳令韜真的吞下2顆安眠藥，雖然劑量不多，但為了保險起見，友人還是將陳令韜帶去醫院洗胃。

陳令韜今日更被發現悄悄刪掉承認與孟美岐關係的遺書內容，此奇怪之舉引爆陸網友一面倒嘲諷，「吃兩粒安眠藥睡醒了吧」、「他不是自殺了嗎」、「詐屍了@孟美岐，快去約會啊」、「胃洗完了，女方道歉了，我刪了就是無事發生」、「不如把帳號註銷了得了，真尷尬」。

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