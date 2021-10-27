劉柏勳（綠衣者）參加於黎明中學舉辦的中文檢定考試。（台南市黎明中學提供／劉秀芬台南傳真）

台南市黎明中學承辦CWT全民中檢校園檢定專案，今天出現一位特別的考生。 高一忠班劉采穎同學的父親劉柏勳為了當2024巴黎奧運志工，須具備包含中文等2種語言能力檢定，他想與女兒一起參加於黎明中學舉辦的校園檢定，主辦方也特別同意他報名，今日父女倆一起參加考試，期盼有好成績。

劉柏勳的夢想是可以擔任2024巴黎奧運志工，該志工招募條件中，至少需具備包含中文2種語言能力檢定。劉柏勳已經擁有日文及英文檢定證書，離夢想只差一步距離，得知女兒學校有承辦中文檢測高等檢定，因此希望與女兒同考場應試。

黎明中學教務主任魏溏月表示，今年疫情嚴峻，學校提供安全健康的校園檢定環境，學生不僅檢定語文能力，還可增進學習歷程的競爭力。此次黎明校園專案檢定有26位學生和社會菁英一樣挑戰高等認證、7位學生挑戰優等認證，包括教育會考成績為5A＋＋直升黎明中學的高材生劉采穎。

黎明中學表示，CWT全民中檢客製化個人能力分析報告，參加者可據此了解自己各面向中文能力的表現，合格證書也可用來證明自己在語言方面的位階。主辦單位特同意劉柏勳於黎明中學應試，若通過也會發予合格證書。