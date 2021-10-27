根據台灣民意基金會26日公布最新民調，若明天就投票，年底公投將是4：0，4項公投全過關，且其中3項是壓倒性勝利。至於蔡政府是否會面臨宛如「彗星撞地球」一樣的重大政治衝擊？游盈隆分析表示，民進黨不是省油的燈，公投檄文向黨公職祭出軍令，說要「全力阻止公投變成惡鬥」，並使出一招「仙人指路」，劍指國民黨，要改變目前的絕對劣勢。問題是，國民黨會跳進去這個高明陷阱嗎？

游盈隆27日在臉書文表示，民進黨果然不是省油的燈，昨天各大媒體用斗大標題：如果明天投票，年底公投將是4：0，4項公投全過關。府院黨有如大夢初醒，立刻危機總動員，馬上規畫作戰計畫要全面迎戰，並且提早一星期在10月30日桃園市開講，擂起戰鼓。

游盈隆指出，今天下午，蔡英文總統兼黨主席在中執會發表「四個不同意」公投檄文，向黨公職祭出軍令，說要「全力阻止公投變成惡鬥」，並使出一招「仙人指路」，劍指國民黨，指責國民黨「把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家發展，絕對要站出來捍衛」，殺氣騰騰，要進行一場全面性藍綠對決，由民進黨單挑國民黨。

游盈隆接著坦言，這真是高招，真是神來之筆。因為它企圖將四項公投「定性」成朝野政黨對決，甚至政黨惡鬥，而高度技巧性地模糊了四項公投，並非都是國民黨提出來的，事實上，國民黨只提出其中兩項「反萊豬公投」和「公投綁大選」；尤其「藻礁公投」是一群環保人士發動的，和國民黨沒有關係。

游盈隆指出，根據他發表的民調，4項公投支持者，相當程度已經是跨黨派的，包括高比例民進黨及時代力量支持者在內，目前情勢之所以一面倒，就是因為包括眾多年輕、高學歷、跨黨派支持者，選擇站在民進黨執政當局的對立面。一旦形勢演變成藍綠對決，民進黨就可輕易地將支持者召喚回去，改變目前的絕對劣勢。問題是，國民黨會跳進去這個高明的陷阱嗎？

游盈隆點出，刪Q成功後，朱立倫領導的國民黨，把年底公投之役定位成「對行政院長蘇貞昌與民進黨政府的不信任投票」，將全面開戰，卻很怪異地完全不提總統蔡英文。朱立倫這一出手，可說正中蘇貞昌、民進黨立院總召柯建銘，以及民進黨祕書長林錫耀等這些老江湖的下懷。

游盈隆認為，空前艱鉅的4大公投之戰，若轉變成民進黨與國民黨的對決，那問題不就容易多了？原本如泰山壓頂的4項公投，如今因國民黨主席朱立倫的強出頭而出現轉機，不是太妙了嗎？當然，朱立倫也不是今天才出道的人，會這樣一頭栽進去別人已挖好的陷阱嗎？原本明天投票4：0的公投大戰，從今天起，可能會高潮迭起，最後結果如何？就看未來51天的發展。大家等著看好戲吧。