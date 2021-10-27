Dcard「台南大學版」一則女大生貼文「各位同學～五妃停車場有阿嬤到處翻機車坐墊跟凹槽處」，女大生見阿嬤從1輛機車凹槽拿走白色東西，當下制止，但阿嬤辯稱只是「拿發票」，女大生發文提醒同學「記得關好置物箱」。警方掌握訊息後，請女大生製作告發筆錄，循線找到領有身心障礙手冊的7旬陳姓婦人後，訊後將陳婦移送法辦。

Dcard「台南大學版」屢有學生提到一名婦人時常翻找「機車置物箱」，被學生形容為「置物箱小偷」，日前，一名女大生赫見婦人到處翻機車坐墊跟凹槽處，發文「是真的會去扳座墊看你有沒有關！」她直接看到婦人拿走白色的東西，她當下去制止婦人，婦人說只是拿發票，然後就走了。

台南市警二分局南門派出所循線找到發文的女學生，並立即至案發現場勘查，調閱監視器鎖定嫌疑人，並加強台南大學及其周邊停車場巡邏密度，26日下午，員警執行巡邏勤務，盤查到該名7旬陳姓婦人，但婦人否認行竊，稱只是「在做資源回收」。

警方指出，陳婦領有身心障礙手冊，過去也曾因「撿回收」涉及竊盜遭到法辦，陳婦面對警訊，態度配合，也堅稱自己沒有偷東西，不過，由於竊盜屬非告訴乃論罪，警方除請女大生製作告發筆錄，也依法將陳婦依竊盜罪移送法辦。