資深媒體人彭文正長時間質疑總統蔡英文的博士學位是假的，挨告加重誹謗遭起訴。台北地院20日開庭，彭未現身。檢方表示，彭明知開庭時間，卻故意滯留美國，形同藏匿逃亡，因此聲請拘提。對此，彭文正今日在政論節目上解釋，開庭通知是8月12日收到，通知10月20日要開庭，他想問承辦檢察官，如何在6月預知4個月後要開庭，強調他不需要逃亡。對此，民進黨台北市議員王世堅也表示，他相信彭文正絕對沒有潛逃國外的想法，且是一位非常有為有守的好教授，「我相信這在溝通和送達上，可能有一個誤解」。

資深媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正今(27日)接受《TVBS》政論節目「新聞大白話」視訊專訪，被問及被檢察官拘提未到恐被通緝，彭文正表示，自己被通緝的理由，第一個是他4個月未歸國，但他回應，自己6月送小孩來美國念書，順便打了2劑疫苗，開庭通知是8月12日收到，通知10月20日要開庭，他想問承辦檢察官，自己是要如何在6月預知自己4個月後要開庭？自己也不需要逃亡。

彭文正質疑，自己會被司法追殺，是因為過去幾年以來，一直追查蔡英文總統的論文，但蔡英文從來不正面回答她的論文編號是幾號，口試委員的姓名、口試指導老師和口試日期仍被校方列為機密。彭文正強調，直到目前為止，蔡英文的升等資料，在台灣還是被列為國家機密封存到2049年，他想請問告他的檢察官，「這完全就等於要找人打架，卻把別人手腳綁起來，天底下有這種道理嗎？」。

主持人錢怡君再問彭文正，「下一步是否會回國？還是會等檢方撤告？」彭文正表示，要看台北地檢署劉檢察官和地院楊檢察官要怎麼做。

被主持人問及彭文正說法如何看待，王世堅表示，他對彭文正教授愛台、保台的決心，絕對不會做任何懷疑，因為他長時間來跟彭文正教授是非常好的朋友，到現在也是，他相信彭文正絕對沒有潛逃國外的想法，他可以證明，彭文正在6月帶小朋友去美國之前，在台灣依舊堅持他的理想、理念，是一位非常有為有守的好教授，「我相信這在溝通和送達上，可能有一個誤解」。

王世堅續指，蔡總統身負對抗外敵的重責大任，很多事情蔡總統可能不是有這麼清楚的了解，他相信是有可以和緩的處理和解決，絕對不要讓台灣多數民眾有親痛仇快的感覺，這就不好了。

主持人再問王世堅，「蔡總統面對萊豬、核四等4大公投案的態度，是否已經準備好和人民面對面了？」。

王世堅回應，「4大公投中，我認為有2項要尊重民眾的選擇，像萊豬已經被過度妖魔化，誤會太深了，但是應該讓人民來選擇，尤其是公投綁大選的時間，這其實是選舉的一些細節，這都是技術問題」。王世堅還說，核四和藻礁公投，這2個公投影響國家能源政策，而且是立刻有影響，對於這2點，民進黨當然會起來捍衛，希望能源政策大家能理性討論，讓多數人民來做出決定。