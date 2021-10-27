雖說工作求溫飽，不做的最大，但提出離職的應對也是一門學問，處理不好反而會害到自己！一名準備轉職的網友，因與主管跟同事感情不錯，苦惱要不要透露新工作的內容給對方知道，多數網友都建議「不要說」。

原PO在PTT發文表示，自己最近找到新工作，便與主管提出離職申請，面對主管追問「新公司叫什麼名字」時也沒回答，但自己細想與主管、同事感情都還不錯，所以開始煩惱「跟他們說我要去哪間公司是可以的嗎？不講的話會不會感覺太見外了？」、「就算是競爭公司也可以？」

網友紛紛表示意見，多數不建議原PO如實回答，「絕對不要說」、「感覺也是過陣子再說比較好」、「小心他們用旋轉門條款擋你」、「統一回答還沒找到工作即可」、「過個一年半載有機緣遇到再考慮說吧」、「我一律說想先休息一陣子再找」、「先不要說~因為有時候你都還沒正式進去新公司會有問題！千萬不要說」。

也有人自述悲慘經歷，「我以前跟朋友（同事）講錄取哪間，她跑去跟裡面的人說我壞話，所以她跟那間的人說我得過憂鬱症、很會抱怨家人、很負面，那次教訓後就不再跟人說我在哪裡工作了」。

還有網友分享，曾經看過有離職同事跟主管講明，結果主管認識新公司的人，故意抱怨他工作不細心、上班會遲到，「結果我同事就被通知~『我們找到人了』...OFFER不見」，讓自己也心生警惕，要離職去哪打死不會說。