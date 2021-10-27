在距離2022北京冬奧正巧100天的日子，北京官方也正式對外公佈了這一屆冬季奧運會的獎牌樣式。到底獎牌設計上蘊藏了那些巧思，帶你一起了解。
根據北京官方公布的資訊，他們在距離北京冬奧倒數100天之際（10月26日）正式公開了獎牌樣式。獎牌正面刻有奧林匹克五環標誌，周圍則是2022冬季奧運英文全稱「XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022」，正面打凹圓環的設計意念來自於傳統弦紋玉璧。
獎牌背面中心則是刻著北京冬奧會徽，以及2022年冬奧中文全稱，而周圍分布的圓環與24個圓點，則象徵著浩瀚無垠的星空、人與自然的和諧理念，以及本屆冬奧的序數（第24屆）。獎牌最外面還會刻上運動員所參加的比賽項目。
根據奧委會官方聲明，2022冬奧的獎牌名稱為「同心」，寓意為「合而為一」（together as one）。由五環的組成與一個中心所組成，以中國古代玉石的同心圓吊墜為主要設計理念。五環象徵著奧運精神，以及把人們聚集在一起，讓全球共享冬奧輝煌的意念。
同時，本屆冬奧獎牌也將以竹子為材料，既可以突出中國文化的特徵，也符合「綠色奧運」的理念。
第24屆冬季奧運會將會在2022年2月4日至20日在北京舉行，冬奧的殘障奧運則會在3月4日至13日間舉行。在2015年7月31日於吉隆坡舉行的國際奧委會全體會議中，決定由北京主辦2022冬奧，也讓北京成為史上第一個夏季奧運與冬季奧運皆申辦成功的城市。
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