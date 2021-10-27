在距離2022北京冬奧正巧100天的日子，北京官方也正式對外公佈了這一屆冬季奧運會的獎牌樣式。到底獎牌設計上蘊藏了那些巧思，帶你一起了解。

根據北京官方公布的資訊，他們在距離北京冬奧倒數100天之際（10月26日）正式公開了獎牌樣式。獎牌正面刻有奧林匹克五環標誌，周圍則是2022冬季奧運英文全稱「XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022」，正面打凹圓環的設計意念來自於傳統弦紋玉璧。

🎉With exactly 1️⃣0️⃣ 0️⃣days to go before the start of the Beijing 2022 Olympic Winter Games the design of the medals that will be awarded at the Games has been unveiled! 🏅️🥈🥉#beijing2022 #medal #Olympics pic.twitter.com/c5Zi9gZETe — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 26 2021

獎牌背面中心則是刻著北京冬奧會徽，以及2022年冬奧中文全稱，而周圍分布的圓環與24個圓點，則象徵著浩瀚無垠的星空、人與自然的和諧理念，以及本屆冬奧的序數（第24屆）。獎牌最外面還會刻上運動員所參加的比賽項目。

根據奧委會官方聲明，2022冬奧的獎牌名稱為「同心」，寓意為「合而為一」（together as one）。由五環的組成與一個中心所組成，以中國古代玉石的同心圓吊墜為主要設計理念。五環象徵著奧運精神，以及把人們聚集在一起，讓全球共享冬奧輝煌的意念。

同時，本屆冬奧獎牌也將以竹子為材料，既可以突出中國文化的特徵，也符合「綠色奧運」的理念。

第24屆冬季奧運會將會在2022年2月4日至20日在北京舉行，冬奧的殘障奧運則會在3月4日至13日間舉行。在2015年7月31日於吉隆坡舉行的國際奧委會全體會議中，決定由北京主辦2022冬奧，也讓北京成為史上第一個夏季奧運與冬季奧運皆申辦成功的城市。