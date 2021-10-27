小米今（27日）在台灣的發表會中，不僅帶來了全新以億級像素的AI三鏡頭，去實現CINEMAGIC影院級攝影的Xiaomi 11T系列新機，同步還推出了全新超高CP值、2000元有找的小米智慧氣炸鍋 3.5L等家電新品，而且因應「小米雙11超級購物節」即將到來，特別在30日前推出暖慶活動，等到11月1日到11日活動正式開跑時，再祭新品早鳥優惠，還有限時秒殺、熱門商品直降、消費滿額贈、11元起加價購等活動。

小米此次推出的小米智慧氣炸鍋 3.5L可是相當吸睛，其擁有熱氣流循環系統，提供1400W的加熱功率，支援40℃至200℃的寬廣溫度調節，還能長達24小時的連續加熱、並配備雙速風扇，除了氣炸以外，還能解凍食品、烘乾水果和發酵蔬菜等功能，僅4小時就能完成肉乾、5小時即可完成果乾、8小時更可完成乳酪發酵，一機搞定各種料理，還能與米家APP作智慧連動，存取超過100種食譜，新手也能簡單出菜同步支援自訂烹調模式，可依據用戶的需求彈性調整設定，而且還支援Google語音助理，聲控就能開啟或關閉系統，讓烹飪過程更智慧，大品牌有或沒有的功能都一應俱全，定價卻僅1995元，31日前預購，或「小米雙11超級購物節」期間即享優惠價1895元，另預購再送小米延長線，可是小資族的廚電入手首選。

全新電池版的小米室外攝影機，單機加主機組合價為2195元、單機售價為1595元，11月8日起陸續開賣，11月7日前預購或「小米雙11超級購物節」期間，單機與主機組即享早鳥優惠價1995元、單機則為1495元；小米室外攝影機 電池版主機定價600元，同樣在活動期間享早鳥優惠價500元。（小米提供）

另外還有全新電池版的小米室外攝影機，鏡頭解析度為1080p，可以130°的寬廣視角拍攝更廣闊的區域，還支援高達7公尺的夜視距離，同時具備PIR人體活動偵測，IP65防塵與防水等級，可在-20°C 至 50°C的溫度運動，加上5700mAh、長達90天的電池續航力，透過本機MicroSD 記憶卡、USB 隨身碟、或3天份滾動式雲端儲存空間儲存影片，單機加主機組合價為2195元、單機售價為1595元，11月8日起陸續開賣，11月7日前預購或「小米雙11超級購物節」期間，單機與主機組即享早鳥優惠價1995元、單機則為1495元；小米室外攝影機 電池版主機定價600元，同樣在活動期間享早鳥優惠價500元。

小米智慧家用電鑽，定價2695元，11月1日起正式開賣，31日預購即享早鳥優惠價2395元，另於「小米雙11超級購物節」活動期間，買即贈米家自動感應洗手機。（小米提供）

最後還有小米智慧家用電鑽，最大扭矩30Nm、最大轉速1400rpm，機電整合式設計讓操作更安全無火花，且可達成高轉換功率、低馬達損耗及低噪音輸出，無須更換碳刷也能有效延長使用壽命，共提供3種模式，包括適合專業人士的進階使用需求的「手動模式」、提供順暢且安心的自動扭矩偵測的「自動智慧模式」，以及可輕鬆控制間歇式開始與停止的「安全脈衝模式」，不管在軟質松木與硬質樺木等木材、鋁管與鋼板等金屬、水管與壓克力等塑膠材質上，都能輕鬆旋擰及鑽孔，定價2695元，11月1日起正式開賣，31日預購即享早鳥優惠價2395元，另於「小米雙11超級購物節」活動期間，買即贈米家自動感應洗手機。

「小米雙11超級購物節」11月1日到11日正式開跑，祭出限時限量搶最高直降4888元的秒殺商品，還有500元手機購機抵用券、11元起加購等優惠，11月8日當天中午12點半在小米商城更有直播限定優惠，更將免費送全新Xiaomi 11T Pro 5G。（小米提供）

小米全新的Xiaomi 11T Pro 5G及Xiaomi 11T 5G，各推出太空藍、月光白、流星灰 3色，定價1萬3999元起，11月9日前預購即享小米智慧氣炸鍋3.5L等預購禮、11月10日起於指定通路全面開賣。（小米提供）

而今年的「小米雙11超級購物節」就在30日前推出每日簽到領券暖慶活動，11月1日到11日活動正式開跑，屆時不僅將祭出限時限量搶最高直降4888元的秒殺商品，還有500元手機購機抵用券、11元起加購等優惠，11月8日當天中午12點半在小米商城更有直播限定優惠，更將免費送全新Xiaomi 11T Pro 5G。