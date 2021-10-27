日本為了避免COVID-19疫情擴散，規定大型活動上限一萬人，現在因疫情降溫，考慮11月1日起解除此限制。

日本共同社報導，日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸漸降溫，日本政府將於11月1日起解除大型活動上限一萬人的限制，但活動人數原則上仍維持在可容納人數的50%以內。

如此一來，棒球、足球等大型體育活動、高人氣樂團音樂會等活動11月1日起可開放數萬人進場。比如說，最多可容納5萬人的會場，10月開放進場的人數上限是1萬人，但11月起可開放2萬5000人進場。

有關大型活動上限一萬人的規定，日本政府最快在明天召開的防疫對策分科會上進行諮詢後做出決定。

日本政府將視疫情，考慮今後再更鬆綁防疫規定。這包括在附帶條件下，允許開放容納人數滿額人數進場。下個月彙整的防疫對策中將提示鬆綁規定的方針。

日本針對實施「緊急事態宣言」或「防止蔓延等重點措施」的共27都道府縣，上個月底已解除這兩項防疫措施，但仍設有大型活動開放上限一萬人的限制。