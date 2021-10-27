後壁區新東國小以社區資源發展學校特色，打造一套順天適地應人的稻米課程。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真 )

有「教育界奧斯卡金像獎」之稱的教育部教學卓越獎，台南市今年參賽3所幼兒園、3所國小全部入圍，成績為歷年之最，教育局長鄭新輝表示，雖然教學卓越金、銀質獎，獎落誰家尚未公布，但入圍已經不容易，南市全數入圍，值得肯定，代表「校校都卓越」！

鄭新輝表示，今年全國教學卓越獎共9所幼兒園、15所國小入圍，南市各3校皆全數入圍，分占三分之一和五分之一名額，相當難得。台南市入圍學校包括關廟區文和實小附幼、新化區正新國小附幼、大內區大內國小附幼、後壁區新東國小、白河區仙草國小、官田區官田國小，11月19日將於中正大學頒獎，現場將直接公布金、銀質獎，分別可獲60萬元、30萬元獎金。

此次入圍學校，校校課程兼具特色與創新，如後壁區新東國小從在地出發，全校6班、12位老師、89個學生，以社區資源發展學校特色，打造順天適地應人的稻米課程；官田國小以「玩翻食農首學」，串起在地特色亮點，強化食農課程系統性與生活情境緊密連結，搭配國際和科技課程雙軸線，扎根食農素養。

白河區仙草國小透過媒體識讀課程了解影音素材的構成元素，並善用媒體素材進行校本課程的影音創作，發展出全台獨一無二的導演素養課程。關廟區文和實小附幼以幼兒生活經驗，結合在地生態及文化資源，以親師生同為學習體，銀幼共融共學，搭起文化傳承與關懷情感。

新化區正新國小附幼從老街美食出發，透過孩子眼睛，認識老街美食、建築、故事。利用在地資源「瓜瓜園」種植地瓜，與泰香餅舖店家互動研製創新口味的水果餅，舉辦建築展、攝影展，從中提昇了孩子的美感素養。大內國小附幼以酪梨為主題，課程記錄大內附幼孩子們探究酪梨的歷程。