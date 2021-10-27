經濟學人智庫（EIU）27日發表「2022年風險展望」報告列出全球十大風險，可能影響世界經濟成長與令通膨惡化。中美兩國政經風險更是牽動全球局勢的最重大因素來源。

報告指全球後疫情期的經濟復甦可望持續至明年，因此預測2022年全球經濟成長4.1％，但各種政經風險可能拖累復甦。

最大風險是全球前兩大經濟體美國和中國的關係持續惡化，使兩國在全球經濟裡完全脫鉤，影響的政經層面極大，甚至在最壞的情況下，兩國脫鉤會演變成支持美國與中國的兩大陣營對立而撕裂國際社會。

例如歐盟與中國關係明顯惡化，國與國之間的網路戰，導致主要經濟體的基建被癱瘓，就成為明年全球要面對的兩大風險。

雖然EIU認為兩岸應該不會發生直接衝突。但美台關係愈來愈緊密和中國軍機擾台，都增加軍事誤判風險。一旦擦槍走火，美國就會被迫介入。因為兩岸衝突會摧毀台灣經濟，尤其破壞供應鏈裡最重要環節的台灣半導體產業。

聯準會緊縮貨幣政策速度可能意外加快而導致美股崩盤。中國房市崩盤會波及其金融市場而導致經濟急速放緩。

若兩大經濟體都出問題，只會令美國乃至全球金融環境變更緊張，新興市場的經濟復甦勢必被拖累。

新冠疫情會延續至明年，並可能出現目前疫苗無法抵抗的新變種病毒，最終疫情與防疫限制等措施，會令各地區的社會更動盪而影響全球復甦。

在政經與疫情之外，氣候異常也是重大風險之一。尤其嚴重乾旱問題會打擊農糧生產而引發飢荒，引發社會不安和糧食通膨等問題。

EIU提出的十大風險是環環相扣，當其中一個風險影響程度增強，可能令另一個風險惡化。