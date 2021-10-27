民進黨網紅焦糖陳嘉行在臉書PO文要求喊買BNT的人出面道歉，更稱第一劑疫苗覆蓋率即將80%，卻遭網友打臉，指出疫苗剩的都是高端，而且第一劑覆蓋率目前為69%，第二劑覆蓋率僅29%。(圖／焦糖臉書)

曾狂言「我不是民進黨支持者，但我支持民進黨」的民進黨網紅焦糖哥哥陳嘉行，疑似因為看到高端打氣低迷，尚未驗收加上現有庫存超過300萬劑，在臉書PO文嗆台灣疫苗多到滿出來，更要求當初喊買3000萬劑BNT的人出來道歉，引爆網友怒火，痛批「中山之光」、「這人真的沒救了」。

陳嘉行26日在臉書PO文，呼籲大家全力支持民進黨，公投蓋下4個不同意，宣揚台灣基本薪資又調漲，經濟成長創新高，與美國關係也大幅成長。

接著陳嘉行話鋒一轉，表示台灣疫苗多到庫存滿出來，「當初喊買3000萬劑BNT的要不要出來道歉」，更稱台灣疫苗第一劑疫苗覆蓋率已快到80%，剩下的都是不想打的。

不少網友看傻眼，大罵：「只有高端多出來，其他都供不應求耶」、「中山大學真的不管一下嗎」、「真的是中山之光XD」、「高端才打100多萬劑，連綠粉自己都不買單還敢說」、「高端剩太多，結果怪BNT是什麼邏輯」、「我已經無法理解塔綠班的思維了」、「疫苗很充足(X)，高端很充足(O)」、「明明一堆人連第一劑都還沒打」、「我開始覺得他是臥底了」。

然而，根據指揮中心指揮官陳時中今天(27日)下午公布的數據，截至26日為止，第一劑疫苗覆蓋率是69.49%，還沒超過7成；第二劑更是僅有29.6%，連3成都還不到，預估在28日才能達到第一劑7成、第二劑3成目標。