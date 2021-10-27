為活化及有效運用中科三期七星基地產業用地，中科管理局招商引進包括生物科技、精密機械及光學相關等多元領域廠商，並舉辦第一次環評變更作業，經過2次專案小組審查會，27日獲第407次環評大會決議建議審核修正通過。

中科三期七星基地開發計畫第二階段環境影響評估，2018年6月13日第332次環評委員會決議通過環境影響評估審查。

七星基地環評書規定進駐廠商僅可運作化學物質清單所列項目，如需使用其他化學物質應依環評法申請變更，所以該次環評變更為配合新進廠商需求，適切地調整園區的化學物質清單。

為傾聽民意，過程中配合健康風險評估作業，中科管理局特別在地方舉行相關說明會，讓關心該案的民眾、環保團體充分表達意見，達到落實民眾參與的期待。

環差審議過程，中科依環評委員、專家學者建議，調降汙染排放總量、增加環境監測項目及持續強化節能減碳等，積極回應採行友善環境之環保措施。

此外，除已進駐廠商可更順利營運外，亦可滿足其他申請進駐七星基地的廠商設廠需求，新進廠商將得依其設廠計畫順利推動，有助於增加就業機會及地方發展，未來七星基地將可更加活絡發展，延續與地方長久營造和諧共榮發展。

中科表示，今日七星環評變更通過環評大會審查可說是繼中科三期環評案圓滿通過二階環評審查後，又更加往前邁進一步。