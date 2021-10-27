美國空軍 (USAF) 正在為最新戰鬥機F-15EX「二代鷹」( Eagle ll) 進行初始操作測試和評估 (OT&E)。然而這款最新戰機卻沿用的是40年前的設計。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，10月18日~25日，內華達州內利斯空軍基地 (Nellis AFB)執行著F-15C 、F-15E與F-15EX，3種鷹式戰機的聯合任務。F-15C生產於1983年，F-15E生產於1990年，而F-15EX是2020年的產物，可說是「老中青三代齊聚」。

F-15EX目前還在原型階段，美國空軍才在今年接收2架，理應要進行飛行性能測試，不過鑑於F-15已是極為成熟的戰機，差別只在雷達、感測器、航電與通訊數據鏈的改良，因此直接進行作戰測試也並無問題。據美國空軍稱，之後的作戰測試，還會加入其他的現役戰鬥機，包括F-35、A-10和 F-16。

F-15EX Eagle II Fighter Jet Take Off and Landing U.S. Air Force

空軍作戰測試與評估中心 (AFOTEC) 的F-15試飛員 肯尼斯·尤爾(Kenneth Juhl)中校說：「我們從未對 F-15EX 進行過全面、大規模的作戰測試，因為它來到美國空軍只有6個月。我們會在作戰測試中走得這麼快，這絕對是空軍參謀長加速變革的決心。」

在內利斯空軍基地進行測試後，戰機會返回原駐地艾格林空軍基地(Eglin AFB)進行其他開發測試，隨後 F-15EX 還參加紅旗-內利斯等演習。