台中惡男打斷超商店員6肋骨掰失憶 高大成：百分之百唬爛

挖眼案翻版？台中超商店員提醒戴口罩 遭打破眼窩肋骨斷6根昏迷

將超商男店員打成重傷昏迷的兇嫌，酒測僅「0.17」，竟掰：發酒瘋不記得打人，但警方查出他有傷害、妨害秩序前科。（圖／警方提供）

台中22歲男將超商店員打到重傷，事後卻辯酒醉失憶，法醫高大成斥：百分之百唬爛。（中時資料照）

台中22歲周姓男子23日凌晨2點多進超商，店員提醒戴口罩，竟拿玻璃瓶狂毆，將對方打到眼眶碎裂、肋骨骨折，血胸合併腦震盪，周男被捕後酒測值為0.17，但他卻辯稱當時發酒瘋失憶，不記得打人。對此，法醫高大成表示，周男才20出頭，喝酒喝到失憶這種說法，「百分之百唬爛」。

據東森新聞報導，法醫高大成表示，男子才20多歲，換算代謝率，起碼要喝超過3瓶玻璃瓶，酒測0.5以上才有可能失憶，他覺得這男子說法「百分之百唬爛」。他認為男子頂多喪失片段記憶，但打人過程一定有意識，且他不斷出腳狂踹，如果爛醉早就摔跤。

高大成更說，沒聽過50歲以下（喝酒）失憶的，法官絕對不會相信喝酒喝到失憶，然後判無罪的。

23日凌晨2點多，42歲陳姓店員在台市中區自由路上超商上大夜班，提醒酒醉周男戴口罩，周男竟開始激動咆哮，並闖入櫃台持玻璃瓶瘋狂毆打陳男，狂踹頭胸部，導致陳姓店員頭部一處5公分、一處8公分撕裂傷，眼窩邊破碎與左側肋骨骨折6根，並合併血胸與腦震盪的現象，目前還在醫院治療中，儼然是「屏東挖眼案」的翻版。

離譜的是，周男行凶後的酒測值僅0.17，被警方帶回警製作筆錄才一度瞎扯「不記得打人」，直到後來才「慢慢清醒」，但已不記得事發經過，直到看到店內監視器才恢復記憶。

但經警方調查，周男今年22 歲，從事服務業，年紀輕輕就有傷害、妨害秩序前科，製作完筆錄後將他移送台中地檢署法辦。台中地檢署最後依照傷害與毀損等罪名，裁定周男3萬元交保。

警方表示，周男酒測值雖然不到0.25的公危標準，但每人依體質、酒量不同，酒測值高不一定代表不勝酒力，周男是否借酒裝瘋，想以喝醉當作行為無法自主，企圖能減輕刑責，不得而知，警方只是將客觀數據交由檢方認定。

陳姓店員的胞姊則表示，弟弟擔任超商店員近20年，第一次遇到如此可怕的事，還造成重傷，氣得表示一定對周男提告求償。

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