口臭一般人都以為是火氣大、口腔或腸胃問題，很多人不以為意，醫師表示，小心暗藏致命危機！臨床上曾遇過病患因為嘴巴飄出腐敗酸臭味就醫，一檢查才發現竟然已經癌症末期；而且不同的臭味，可能代表不同疾病，提醒若有「萬年口臭」恐是器官出問題，千萬不可輕忽。

耳鼻喉頭頸外科醫師吳昭寬在《健康2.0》YouTube影片中表示，日前有一名60歲左右的女性，因為味覺明顯改變前往就醫，醫師請她嘴巴張開時，飄出一股腐敗的酸臭味，透過內視鏡發現她的聲帶有異，進一步檢查才知道竟然已是肺癌末期，骨頭都已經出現浸潤。

吳昭寬指出，肺癌是所有癌症中最容易造成腹腫瘤症候群的疾病，會造成身體鈉離子跟鈣離子的改變，因而撼動味覺系統，如果發現自己身體突然發出一些特殊的氣味，例如口氣或味覺改變，都要特別小心。

此外，不同的氣味也可能代表不同疾病，例如肝臟疾病引起的口臭問題，通常會有臭雞蛋味；腸胃消化道疾病則是酸臭味；糖尿病或酮酸中毒，會有水果腐爛味；若是發出肉類腐敗味，則可能是牙周病或口腔疾病；若有魚腥味可能是呼吸道疾病或鼻竇炎；飄出尿騷味則可能是腎臟疾病。當身體出現不明異味，都有可能是器官病了，倘若自己無法分辨，最好還是盡早就醫檢查。