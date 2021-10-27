誠品首家社區創新店「誠品生活時光 eslite me-time」內湖瑞光店，今日（27日）起終於開放試營運，主打天天有推薦30本以上新書、周周有活動及課程，還有全球首發特色文具區域，更首次與主張直接向農民購買食材的「厚生市集」合作，每日新鮮上架當季無農藥台灣原生蔬菜，店中還設有集合藝文特展與美味餐飲的「TEA ROOM」，從早到晚提供餐飲、特展等服務，打造讓街坊鄰里都能享受閒暇時光的新場域，預計31日正式開幕，明年將以同樣深入社區的模式，擴展至全台達35店、3年達100店的目標。

誠品首家社區創新店「誠品生活時光 eslite me-time」內湖瑞光店，今日（27日）起終於開放試營運，主打天天有推薦30本以上新書、周周有活動及課程。（石欣蒨攝）

誠品首家社區創新店「誠品生活時光 eslite me-time」內湖瑞光店，首次與主張直接向農民購買食材的「厚生市集」合作，每日新鮮上架當季無農藥台灣原生蔬菜，店中還有不少生鮮、食材供消費者購買。（石欣蒨攝）

誠品首家社區創新店「誠品生活時光 eslite me-time」內湖瑞光店，特別設立了店長「小光」與愛犬「米將」的專屬LINE群組，不僅會每日提供一手新書資訊，也會不定期揪團購在地小農當季限量蔬果等，與社區居民即時互動。（石欣蒨攝）

而為了服務街坊鄰里，「誠品生活時光 eslite me-time」內湖瑞光店中還有「虛擬貨架」的螢幕設在店中，串聯了誠品線上百萬件選品，只要在店內透過網路訂購，最快隔日即能到店取貨，另外更特別設立了店長「小光」與愛犬「米將」的專屬LINE群組，不僅會每日提供一手新書資訊，也會不定期揪團購在地小農當季限量蔬果等，與社區居民即時互動，開幕期間港墘里里民憑身分證加入誠品人會員可獲得50元電子抵用券。

「誠品生活時光」以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，店內客訂最快隔日就到店。（誠品提供）

「誠品生活時光 eslite me-time」以打造讓街坊鄰里都能享受閒暇時光的新場域為目標，，開幕期間港墘里里民憑身分證加入誠品人會員可獲得50元電子抵用券。（石欣蒨攝）

誠品首家社區創新店「誠品生活時光 eslite me-time」內湖瑞光店，特別設立了店長「小光」與愛犬「米將」的專屬LINE群組，不僅會每日提供一手新書資訊，也會不定期揪團購在地小農當季限量蔬果等，與社區居民即時互動。（石欣蒨攝）

「誠品生活時光 eslite me-time」內湖瑞光店中更特設復古可愛的打卡鐘和簽到卡，每月打卡3次即贈購書77折優惠券、打卡6次免費請您喝茶飲1杯、打卡10次還可獲得時光好禮，31日正式開幕當天將推出「TEA ROOM日月潭紅茶」、「小夫妻拌麵」1元限量優惠，更因適逢萬聖節，不但有魔術和氣球表演，變裝來店還可免費領取爆米花，11月6日到7日則舉辦「萌寵照過來」活動，邀請居民帶著毛小孩來同歡拿好禮；11月1日到12月31日期間，誠品人會員單筆消費888元，即可參加價值逾6萬元的「Panasonic Ziaino®次亜塩素酸空間除菌脫臭機」月月抽活動。