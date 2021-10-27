高鐵延伸宜蘭站址未定，交通部長王國材昨（26）日再拋出「環島高鐵」構想，行政院長蘇貞昌也指示高鐵延伸屏東案，不只六塊厝站，還要到潮州。台灣鐵道暨國土規劃學會今晚發布新聞稿，認為貿然興建高鐵恐增財政負荷，最後受害的仍是納稅人。
鐵道學會指出，以技術層面而言，除了山岳區域工程難度大、環境永續議題仍需多方溝通與協調外，軌道系統路線延伸、以及增設車站，目前並無太多技術障礙。然而，軌道系統並非萬里長城，興建後於安全、營運、財務等管理面向均需妥善管理，才能讓軌道系統成為幸福生活的連結者。
鐵道學會表示，若要達到軌道營運系統之財務永續，必須搭配符合民眾工作，就學以及生活需求。高速鐵路為整體公共運輸網之「城際運輸系統」，以西部走廊搭配高鐵系統運行為例，南港至台中間已顯著地達成「一日生活圈」需求、支撐北部至中部地區民眾的工作與生活；但台中至左營區間型態則大相逕庭，不僅難以轉移中南部地區移動之私有運具需求，也和既有的台鐵產生競爭態勢。
鐵道學會認為在肺炎疫情下，可以看到台北、桃園、台中、高雄等捷運系統陸續傳出虧損，在後疫情時期，以及台灣社會面對高齡化、少子化的威脅，如果沒有妥善的國土規劃，搭配民眾生活與工作需求，以及產業發展的配套，貿然興建高鐵或是其它軌道系統，只是增加全國運輸系統之財政負荷，最後受害的，仍是稅賦不減反增的納稅人。
鐵道學會呼籲，所謂「交通平權」的大旗，並不是只要名為建設「高鐵」或是「捷運」就是平權，而是要依據不同地區的人民需求與生活特性，依據不同選擇彈性，給予便捷程度相似的運輸服務。
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