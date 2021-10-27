挖眼案翻版？台中超商店員提醒戴口罩 遭打破眼窩肋骨斷6根昏迷

將超商男店員打成重傷昏迷的兇嫌，酒測僅「0.17」，竟掰：發酒瘋不記得打人，但警方查出他有傷害、妨害秩序前科。（圖／警方提供）

台中市傳出超商店員勸導顧客戴口罩，竟遭狂打斷6根肋骨等傷勢送醫，家屬貼文臉書指訴。（翻攝臉書）

台中22歲周姓男子酒後爆打超商店員，將店員打到眼眶碎裂、肋骨骨折，血胸合併腦震盪，被捕後酒測值僅0.17，不到公共危險標準，周男卻辯稱當時發酒瘋失憶，不記得打人。消息傳回周男老家南投，親友震驚表示，印象中他是「很乖、很聽話」的孩子，不敢相信上社會新聞的那個人，是他們認識的同一人。

這起「屏東挖眼案」翻版事件，發生在23日凌晨2點多，周男走進超商，42歲陳姓店員提醒他戴口罩，他卻抓狂爆打陳男。周男被捕後酒測值為0.17，還不到0.25的公共危險標準，但他卻辯稱當時發酒瘋失憶，不記得打人。對此說法，法醫高大成直言「百分之百唬爛」。

據東森新聞報導，周男從事汽車美容業，戶籍在南投，伯父透露，周男父母離異，從小沒住南投，都在台北、台中來來去去，對於周男印象，是個懂事的孩子，表示他「很乖、很聽話」，對於周男打人新聞感到震驚，不敢相信是同一人。

警方當天即逮捕周男，調查發現他有傷害、妨害秩序前科，製作完筆錄後將他移送台中地檢署法辦。台中地檢署最後依照傷害與毀損等罪名，裁定周男3萬元交保。

對於親友說法，網友回應：「你確定很乖的孩子是同一人嗎？那他偽裝的太好了」、「他很乖的只是前科多了點，這都叫乖，我覺得全世界都沒壞人了」、「嗯，阿伯說的對，他很乖，都會聽長輩的話，叫砍誰就砍誰，絕不二話」、「如果我是他的親友，我也會說他很乖啊…開玩笑！三萬就交保了，要是他知道我在新聞上面說他壞話，別說住院了，直接送太平間都有可能。」。

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