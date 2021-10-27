台積電創辦人張忠謀周二在台灣玉山科技協會20周年慶祝大會暨論壇晚宴演講，指出2年前就認為台積電將成為兵家必爭之地，未來地位還會愈來愈重要，並提到英特爾執行長Pat Gelsinger他從前就見面過，現在對台積電也很不客氣，但強調他是個人才。Pat Gelsinger在今年臨危受命接掌英特爾，隨後一系列轉型計畫，是否有機會讓英特爾重返榮耀，或是真的從時代洪流敗退下來。

面對近年來面臨晶片製程落後，PC處理器市場有競爭對手AMD來勢洶洶，獨顯市場更被NVIDIA霸占，2020年7月甚至宣布7奈米製程研發延宕，甚可能延後超過1年才會發表，面對這些壓力，前英特爾執行長Bob Swan今年1月臨時宣布請辭，並在2月15日由英特爾老將、VMware執行長Pat Gelsinger接任，成為英特爾史上第8位執行長。

張忠謀在演講中提到英特爾竟然要跨入晶圓代工領域，每個英特爾CEO他都認識，包括這傢伙(Pat Gelsinger)。張忠謀回憶，早在2015年， Pat Gelsinger曾給張忠謀寫信，然後來台灣看他，並花了15分鐘就解釋VMware是什麼公司，他認為Pat Gelsinger是個人才。

張忠謀評論，5年前這傢伙就很有點不客氣，現在對TSMC(台積電)也很不客氣，所以現在也不過是以其人之道還其人之身，雖然他講話有點偏激，但張忠謀也認為科技業應該由技術出身的人領導最好。

Pat Gelsinger則是在18 歲就進英特爾任職，32 歲成為英特爾史上最年輕副總裁與首任技術長並領導英特爾開發80386 和 80486，更帶領英特爾在伺服器市場大戰AMD。

Pat Gelsinger後來在與Sean Maloney競爭英特爾執行長大位敗落，於2012年出任VMware 執行長近9年時間，並帶領該公司雲端基礎架構、企業行動化、資安等領域成為業界領導者，並讓該公司營收大幅增長。

不過， Pat Gelsinger上任後，宣布將在美國亞利桑那州斥資近200億美元打造2座先進製程晶圓廠，更誓言英特爾進入IDM2.0，提供所有最新的技術整合，將協助系統公司做訂製化的晶圓代工、IP、封測，並獨立出晶圓代工部門，也就是說，市場預期會把大單釋給台積電，英特爾專攻IC設計的想法落空。

這段期間，Pat Gelsinger也不斷走訪各國表達投資意願，並聲稱未來10年將在歐洲投資800億歐元，甚至投書到媒體，要美國政府不要把520億美元的半導體補助給予不把先進技術留在美國的外國半導體企業，視為劍指台積電。

英特爾甚至在今年7月，公布最新的先進製程技術藍圖，並「正名」過去的製程命名，採用與業界相同命名方式，將原本的10 奈米 Enhanced SuperFin正名為Intel 7，原先的7奈米正名為Intel 4，之後分別為Intel 3、Intel 20A、Intel 18A 等，並在Intel 4製程採用極紫外光(EUV)微影技術，20A製程導入RibbonFET、PowerVia這2大技術，宣布在2025年之前會超越所有競爭對手，重回晶圓代工領域霸主。

不過，這也引來批評，資深半導體分析師陸行之就指出，英特爾現在應該確保量產投片不要延遲，好好思考如何縮短與台積電的製程技術差距，否則別癡心妄想蘋果會回頭。陸行之先前也在英特爾投書、想要排除台積電在當地設廠獲得美國補助直言，若英特爾真的要大量使用台積電進行先進製程代工，台積電拿到補助不是也能降低英特爾的成本嗎？陸行之提醒，台積電不需要熱臉貼冷屁股，如果在美國拿不到設廠補助，表示美國政府的美國製造政策有針對性，蓋個樣板廠就好。

英特爾在8月19日舉辦「架構日」(Intel Architecture Day 2021)提到，做為IDM 2.0戰略的一部分，英特爾將有機會把產品委由台積電代工生產，特別是用以6奈米製程。高效能運算、AI工作的「Ponte Vecchio」連結晶片採用台積電7奈米製程，運算晶片採用台積電5奈米製程。顯示在目前產能與技術上，英特爾仍相當仰賴全球半導體專業分工模式。

英特爾也在這次微軟推出的Windows 11作業系統貢獻，在其開發的編譯器提供支援下，讓Android 作業系統可以在X86架構執行，顯示英特爾的確在某些領域開始走出不同於以往的策略。

此外，英特爾第 12 代 Alder Lake行動處理器即將發表，據傳效能遠超市場預期，且採用Intel 7製程，效能跑分甚至超越台積電5奈米製程的 M1 Max、英特爾自家的 11980HK，以及採用台積電7 奈米製程EUV技術的AMD 5980HX 處理器還快，但實際量產時程是否會一拖再拖，順利在明年上半年投產，值得觀察。

Pat Gelsinger改革了英特爾過去在電晶體密度雖優於其他廠商，但是在數字製程的行銷手段落後，決心正名與其他廠商競爭。不過龐大的資本支出，已經讓英特爾在第三季財報警告，未來幾年毛利率將無法維持60%水平，將來到51%-53%，以及能否從半導體生產設備商艾司摩爾(ASML)取得足夠EUV曝光機，持續且穩定推出強大產品，維持在資料中心、PC處理器市占率，避免遭到AMD蠶食，一再考驗Pat Gelsinger的領導能力。