台灣東南部海域規模3.6地震 最大震度台東縣3級 02:252021/10/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣東南部海域規模3.6地震 最大震度台東縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，27日23時0分發生芮氏規模3.6地震，地震深度26.2公里，震央位於台東縣政府南南東方91.2公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣3級。1101027 雲豹能源 靠強強聯手拓展綠能版圖 《基金》氣候峰會灌溉 ESG投資盼花開 #台灣 #東南部海域 #3.6 #最大震度 #台東縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小米全新2000元有找小米智慧氣炸鍋登場 雙11超級購物節祭最高省$4800優惠 22:212021/10/27 生活 缺車潮蔓延 買家面臨三難 04:102021/10/27 財經焦點 公股銀行首獲殊榮 臺企銀奪玉山獎全國首獎 04:102021/10/27 金融．稅務 五倍券發威 手機銷售回神 04:102021/10/27 產業．科技 小水力發電培訓班 綠能人才搖籃 04:102021/10/27 證券．權證 彰化風場航道爭議 航港局：漁船無需提早8小時報到 14:302021/10/27 財經 深研腦科學 宣捷捐贈2000萬元予雙和醫院 16:172021/10/27 財經 貴州茅台四連霸 04:102021/10/27 全球財經 2人份五倍券享0元入住 H2O推3城聯賣住房專案 19:062021/10/27 生活 輸銀 助企業立足新南向 04:102021/10/27 全球財經 全台四大百貨商場開幕 竹北遠百周邊房價漲最多 04:102021/10/27 產業．科技 生活熱門新聞 台中立委一夕變高雄市民 陳柏惟2年前一張合照被網翻出：業力引爆 - 生活 高端多到滿出來沒人打 焦糖嗆「喊買BNT的出來道歉」 網炸鍋：中山不管？ - 生活 台大碩士只領34K 遭「學店」主管嗆不適用 她PO文釣一票苦主 - 生活 王必勝驚傳外遇！護理師IG洩端倪 律師1句話神吐槽 - 生活 腳底板跟身體「這部位」一樣長？網實測結果驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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