去年白色C300駕駛在三峽加油站加滿油後，耍賴表示自己只說要加300便溜之大吉，讓打工媽媽急到落淚。(圖／爆料公社)

一輛賓士C300今天(27日)凌晨闖紅燈撞倒外送員，之後竟棄車溜之大吉，賓士車牌「AYS-6669」曝光後，不少眼尖網友隨即認出，這輛白色C300就是去年在三峽加霸王油，引起公憤的賓士。如今車主身分也遭起底，疑似是一名30歲的大齡「屁孩」。

根據了解，肇事C300陳姓男車主無業，疑似在家當啃老族。《東森新聞》報導指出，陳男阿嬤受訪時相當無奈，表示C300是當初孫子大吵大鬧，家人才集資買給他的，原以為這樣孫子可以變乖，沒想到陳男拿到車後變本加厲，到處惹事，任憑她如何生氣哭喊都沒用。

阿嬤說，陳男平日在家脾氣暴躁，動不動摔桌椅大鬧，前天打破玻璃後就離家出走，沒想到竟然鬧上新聞版面，她實在很後悔當初買車給孫子，但現在眼淚已經流乾，大嘆拿孫子真的沒辦法。至於陳男年齡眾說紛紜，有人說21歲，也有27歲、30歲的說法，但可以確定是無照駕駛。

C300哥因去年在三峽加油，先要求工作人員加滿，卻在加滿油後，改口表示自己僅說要加300元，隨後將三張百元鈔扔給工作人員後就立刻開車逃離現場，讓負責加油的二度就業媽媽當場掉下眼淚，不知如何是好。事件傳到網路後很快發酵，甚至有人成立粉專「每日關心AYS-6669的加油狀況」，一有人看見該車出沒便上網回報，形同全民公敵，上加油站致歉並補償差額後仍不被諒解，一度透過友人求網友放過，表示自己要換車牌，但如今看來也僅是煙霧彈而已。