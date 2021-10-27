你相信人類身體的組成都有相對的比例嗎，身體的器官彼此之間相互有關嗎？一位女網友分享，「基本上，腳跟這裡一樣長」，表示腳底板的長度可以對應到身體的「這部位」。網友們親自實測結果驚人，引起討論，更有人分享，不只腳底板，還有其他器官的比例也很神奇。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文指出，基本上，「腳底板」的長度和前手臂的長度相同。但她每次告訴別人這個小知識後，朋友都會流露出充滿疑惑的眼光，直到朋友真正測量後，才會很驚訝地看著她說，「真的耶！怎麼會這樣」。

一位女網友分享，基本上，「腳底板」的長度和前手臂的長度相同。(摘自爆廢公社公開版)

對此，原PO也貼出自己的實測結果，腳底板的長度真的錢手臂一樣長。同時，她也相當好奇，其他網友的腳底板是否也符合這個有趣現象？並建議大家「光腳量比較準」。

貼文曝光後，不少網友都加入實測，但是得出的結果也不盡相同。有人表示，「真的一樣」、「我腳掌=手臂」、「我也一樣啊」、「這是正常的，你不知道鞋的尺寸，用手肘就知道腳掌的長度了」。但也有人說，「不準，我的手臂比腳板至少長3公分以上」、「不準⋯手明顯長很多」、「我腳比較長」、「一手比較長，一手一樣！腳本來就有大小腳的問題吧」。

不少網友都加入實測，但是得出的結果也不盡相同。(摘自爆廢公社公開版)

對此實測結果，不禁讓網友坦言「奇怪的知識又增加了」。其實，先前網路上就有許多關於身體比例的討論，「腳掌長=手肘長=拳頭周長」只是其中一種，另外還有：「腰圍是脖子長度的兩倍」、「兩手臂平伸的長度=身高」、「男生性器官長度=大拇指長度的3倍」。不過每個人身體比例都不盡相同，答案沒有絕對，肯定還是會有例外。